Meer dan de helft van de Nederlanders bereid huidige werkgever te verlaten wanneer deze duurzaamheid onvoldoende serieus neemt

Mensen over de hele wereld willen meer vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en sociale inspanningen zien en verwachten van bedrijven dat zij meer doen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Oracle en Pamela Rucker, CIO-adviseur en Harvard-docent afdeling Professional Development.

Uit het onderzoek ‘No Planet B’, waarvoor meer dan 11.000 consumenten en zakelijk leiders in 15 landen, waaronder Nederland, werden ondervraagd, blijkt dat mensen het gebrek aan voortgang die de samenleving boekt richting duurzaamheid en sociale initiatieven beu zijn, willen dat bedrijven niet alleen praten, maar concrete actie ondernemen en denken dat technologie bedrijven kan helpen te slagen waar mensen gefaald hebben.

Menselijke vooringenomenheid en operationele uitdagingen

Zakelijk leidinggevenden weten dat duurzaamheidsinspanningen cruciaal zijn voor zakelijk succes en vertrouwen geavanceerde, AI-gedreven technologieën, zoals bots, zelfs meer dan mensen om inspanningen op duurzaamheids- en sociaal gebied te realiseren:

90 procent van de zakelijke leiders in ons land denkt dat duurzaamheids- en ESG-programma’s essentieel zijn voor het succes van hun organisaties. Leidinggevenden identificeren de drie belangrijkste voordelen als; versterking van het merk (27 procent), verhoging van de productiviteit (26 procent) en het aantrekken van nieuwe klanten (26 procent).

Bijna alle Nederlandse zakelijk leidinggevenden (92 procent) staan voor behoorlijke obstakels bij de implementatie van duurzaamheids- en ESG-initiatieven. De grootste uitdagingen zijn onder meer de moeilijkheid om de voortgang bij te houden (31 procent), gebrek aan data (26 procent) en tijdrovende handmatige rapportageprocessen (20 procent).

96 procent van de zakelijk leiders in ons land geeft toe dat menselijke vooringenomenheid en emotie vaak van het einddoel afleiden. 81 procent denkt dat organisaties die technologie gebruiken om duurzame bedrijfspraktijken te stimuleren, de organisaties zijn die op de lange termijn succesvol zullen zijn.

90 procent van de zakelijk leiders zou een bot meer vertrouwen dan een mens voor het nemen van beslissingen op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties. Zij zijn van mening dat bots beter zijn in het nemen van rationele, onbevooroordeelde beslissingen (33 procent), het voorspellen van uitkomsten op basis van cijfers uit het verleden (30 procent) en kunnen helpen om nieuwe inzichten op te doen om issues aan te pakken (29 procent).

Zakelijk leidinggevenden over de hele wereld, waaronder in Nederland, denken dat mensen nog steeds cruciaal zijn voor het succes van duurzaamheids- en sociale initiatieven en geloven dat mensen beter zijn in het implementeren van veranderingen op basis van feedback van belanghebbenden (36 procent), het informeren van anderen over informatie die nodig is om beslissingen te nemen (32 procent) en het nemen van context gerichte strategische beslissingen (26 procent).

Banden verbreken

Bedrijven moeten prioriteit geven aan duurzaamheid en sociale kwesties en opnieuw nadenken over hoe ze technologie gebruiken om impact te maken. Doen ze dit niet, dan lopen zij het risico op grote negatieve gevolgen.

92 procent van de ondervraagde Nederlanders wil vooruitgang boeken op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties om gezondere manieren van leven te verwezenlijken (43 procent), de planeet te redden voor toekomstige generaties (42 procent) en te helpen zorgen voor meer gelijkheid op de wereld (35 procent).

70 procent van de mensen wereldwijd, tegen 53 procent van de Nederlanders, zou bereid zijn om hun relatie te verbreken met een merk dat duurzaamheids- en sociale initiatieven niet serieus neemt en 69 procent, tegen nog eens 53 procent van de Nederlanders, zou zelfs hun huidige bedrijf verlaten om te gaan werken voor een merk dat meer nadruk op deze inspanningen legt.

Opvallend genoeg slechts 26% van alle zakelijk leidinggevenden in ons land dat duurzaamheid en sociale intiatieven van belang zijn in het aantrekken van talent.

Als organisaties duidelijk de voortgang kunnen laten zien die ze maken op het gebied van milieu en sociale kwesties, zouden Nederlandse consumenten meer bereid zijn extra te betalen voor hun producten en services (83 procent), in het bedrijf te investeren (75 procent) en te werken voor het bedrijf (75 procent).

Nederlandse zakelijk leiders zien het belang en de urgentie ook; 91 procent denkt dat duurzaamheids- en sociale statistieken moeten worden gebruikt om op te nemen in de traditionele bedrijfsrapportage en 81 procent wil meer investeren in duurzaamheid. Wereldwijd lag dit gemiddelde percentage nog een stukje hoger; 91 procent.

Enorme kans

“De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben duurzaamheids- en sociale initiatieven onder de loep gelegd en mensen eisen nu concrete verandering. Hoewel er zeker uitdagingen zijn bij het aanpakken van deze problemen, hebben bedrijven op dit moment een enorme kans om de wereld ten goede te veranderen”, aldus Pamela Rucker, CIO-adviseur en Harvard-docent afdeling Professional Development. “De resultaten laten zien dat mensen eerder in zee gaan met en willen werken voor bedrijven die verantwoordelijk handelen richting onze samenleving en het milieu. Dit is dan ook het uitgesproken moment voor verandering. Niet alleen de denkwijze heeft zich ontwikkeld, ook de technologie, en deze kan een belangrijke rol spelen bij het overwinnen van veel van de obstakels die vooruitgang tot nu toe hebben belemmerd.”

“Het is voor bedrijven nog nooit zo belangrijk geweest om te investeren in duurzaamheids- en ESG-initiatieven”

“Het is voor bedrijven nog nooit zo belangrijk geweest om te investeren in duurzaamheids- en ESG-initiatieven, omdat mensen niet alleen hun plannen willen horen – ze willen concrete actie zien en eisen meer transparantie en tastbare resultaten”, aldus Juergen Lindner, senior vice president en CMO, Global Marketing SaaS bij Oracle. “Zakelijk leidinggevenden begrijpen het belang, maar hebben vaak de verkeerde aanname dat ze óf winst óf duurzaamheid moeten prioriteren. De waarheid is dat dit geen nulsomspel is. De technologie die alle obstakels voor ESG-inspanningen kan wegnemen, is nu beschikbaar. Organisaties die dit goed doen, kunnen niet alleen de gemeenschap en het milieu ondersteunen, maar ook aanzienlijke omzetwinst, kostenbesparingen en andere voordelen realiseren die van invloed zijn op de financiële resultaten.”

