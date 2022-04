MFS verwacht geen grote ECB-aankondigingen

Het is onwaarschijnlijk dat de ECB donderdag grote veranderingen aankondigt, zegt Annalisa Piazza, obligatie-analist bij vermogensbeheerder MFS. De verwachting is wel dat normalisering van het monetaire beleid op het menu staat, zeker nu er toenemende zorgen zijn over de inflatie-ontwikkeling.

Veel details verwacht Piazza niet van de ECB. “Het economische plaatje is nog veel te onzeker voor Lagarde om nu een einddatum voor het opkoopprogramma te noemen, al zal het derde kwartaal het moment blijven voor dit basisscenario. Onder druk van de inflatie kan die datum natuurlijk nog naar voren schuiven.”

Normalisatie

De risico’s zijn de afgelopen periode toegenomen door de oorlog in Oekraïne, die zorgt voor hogere energieprijzen en extra problemen in de toeleveringsketens. Dit, samen met een scherpe daling van consumentenvertrouwen, maakt dat de Lagarde blijft beargumenteren dat een normalisatie van het beleid op zijn plek is. Piazza: “Wij gaan ervan uit dat de ECB in het laatste kwartaal van dit jaar gaat beginnen met hun cyclus van verhogingen.”

“Maar niet alle economieën in de EMU zullen even soepel met die veranderingen om kunnen gaan. Het risico van marktfragmentatie kan voor complicaties zorgen en er zijn zorgen dat de overgang naar een ander monetair beleid niet voor iedereen even soepel zal gaan. Er zijn gesprekken over het opzetten van speciale instrumenten die hierbij moeten helpen, maar daar verwachten we deze week geen uitsluitsel over.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!