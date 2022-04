Nederland top 3 favoriet voor fintech toetreders

Litouwen, Nederland, Zweden, Duitsland en Spanje hebben in de afgelopen vijf jaar respectievelijk het hoogst aantal nieuwe fintechbedrijven weten aan te trekken. Dat blijkt uit het onderzoek van adviesbedrijf KPMG naar de belangrijkste drijfveren voor fintech toetreders om zich te vestigen in de Europese betaalmarkt.

Toegang tot kennis en talent, een sterke digitale economie, marktpotentieel en acceptatie van digitale betaaldiensten, investeringsbereidheid, het belastingklimaat en het gemak van toetreding zijn de belangrijkste factoren voor de landkeuze van buitenlandse fintechbedrijven. Dat leert het KPMG rapport ‘The Netherlands: Europe’s number one fintech hub?’.

Beschikbaarheid van kennis en talent

Tussen 2017 en 2022 zijn volgens de EBA (European Banking Authority) 852 nieuwe fintech bedrijven op het vlak van betalingsverkeer toegetreden tot de Europese markt. Dat zijn betaalinstellingen (530), elektronisch geldinstellingen (219) en zogeheten Account Information Service Providers (103). Bekende voorbeelden zijn Google, WeChat en Alipay. In Nederland hebben 84 fintechbedrijven zoals Uber, Yolt, Modulr en Floryn een autorisatie gekregen om zaken te doen in dit domein. Volgens het KPMG-onderzoek wordt Nederland vooral geroemd om de beschikbaarheid van kennis en talent en marktacceptatie van digitale (betaal)diensten. Ruim 20% van de nieuwe fintechbedrijven in Nederland heeft een buitenlands hoofdkantoor.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

“Nederland heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor fintechbedrijven. Zij zien ons land veelal ook als eerste toegang tot de rest van Europa. In vergelijking met landen als Litouwen en Luxemburg kan Nederland nog verder verbeteren. Onder andere op het vlak van het autorisatieproces en het bieden van ondersteuning bij het betreden van de nieuwe markt. Nu moeten fintechbedrijven vaak een rigide en langdurig autorisatieproces ondergaan. Dat is voor veel nieuwe met name kleinere toetreders een hoge drempel,” vertelt Roderik Jongbloed, senior manager Digital Strategy Fintech bij KPMG.

De Europese Commissie heeft eerder de ambitie uitgesproken Europa te positioneren als wereldwijde fintech hub. Na Brexit, de Europese PSD2 wetgeving en de grote invloed van technologiebedrijven in de financiële sector, is de fintech markt snel gegroeid. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen, het Zweedse achterafbetaalbedrijf Klarna en het Litouwse Revolut dragen bij aan dit succes.

Volg Executive Finance op LinkedIn!