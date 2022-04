Onderzoek: Welk risico vormt de commissaris zelf?

Commissarissen staan nog niet open voor het bij hen thuis laten uitvoeren van een cybersecurity-audit. Dit blijkt uit het eerste deelrapport van de 14de editie van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek van Board in Balance en Herbert Rijken, getiteld: ‘Welk risico vormt de commissaris zelf?’. Aan het onderzoek deden 168 commissarissen, bestuurders, secretarissen van rvc’s en internal auditors mee.

De ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering, met zowel bedreigingen als kansen, gaan snel. Het is de vraag welke rol de commissaris daarin speelt of moet spelen. Aan de ene kant is te zien dat de verschillende commissarissen onderling verschillend omgaan met vergaderstukken en het gebruik van digitale middelen. Anderzijds wordt geconstateerd dat permanente educatie een al jaren blijvende verbeterwens is bij de respondenten en dat met name ICT-kennis en kennis van digitalisering structureel als een urgente verbeterwens worden gezien.

Welk risico vormt de commissaris eigenlijk zelf?

Van alle onderzochte onderwerpen in dit onderzoek levert digitalisering de meeste discussie op. Het bij individuele commissarissen of individuele leden van de rvb thuis laten uitvoeren van een cybersecurity-audit is bij alle zestien benchmarks een veranderwens. Minder twijfel is er bij andere stellingen. Digitalisering moet meer onderdeel worden van de strategie, de rvc moet beter kunnen uitleggen wat er in de organisatie op het gebied van cybersecurity gebeurt, de organisatie moet meer oog krijgen voor de HR-dimensie bij digitalisering en bij de digitale strategie moet meer en beter nagedacht worden of een ethisch kader moet worden vastgesteld.

Meetbare duurzaamheidsdoelen ontbreken nog

Uit het onderzoek blijkt verder dat alleen bij het beursgenoteerde bedrijf en bij de woningcorporatie de respondenten op dit moment meetbare duurzaamheidsdoelen hebben geformuleerd. Niet-genoteerde bedrijven en non-profitorganisaties in de zorg en onderwijs moeten en willen daar nog een slag in maken. Of een organisatie die doelen zelf moet opstellen en of de prestaties ten aanzien van die doelen zelf of door een externe partij moeten worden gemeten is nog open voor debat.

Annemarie Jongerden, partner bij Grant Thornton, merkt de toenemende belangstelling voor duurzaamheid in de praktijk. “De aankomende wetgeving met betrekking tot verslaglegging over duurzaamheid raakt steeds breder bekend. Ook zelf zijn we steeds meer bezig met duurzaamheid.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!