Risico op onbetaalde factuur neemt toe

Met de gestegen kosten door inflatie en gekrompen winstmarges, blijven facturen weer langer liggen. Het risico op wanbetaling neemt de komende tijd daarom fors toe.

Dat zegt kredietverzekeraar Allianz Trade op basis van onderzoek onder exporteurs. “Voor veel Europese bedrijven is prijsverhoging op de korte termijn geen optie”, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux bij Allianz Trade. “Het gevolg is dat de winstmarge onder druk komt te staan. Dat betekent minder winst, minder investeringen, minder groei. Facturen staan langer open of blijven onbetaald waardoor het werkkapitaal wordt aangetast.”

Risico neemt toe

Meer dan de helft van de wereldwijd exporteurs verwacht volgens onderzoek dat het wanbetalingsrisico toeneemt. De verzekeraar stelt dat veel van bedrijfsprestaties de komende tijd zal afhangen van het prijszettingsvermogen van onderneming, oftewel in hoeverre ze in staat zijn om gestegen kosten door te berekenen aan de klant. Dat vermogen verschilt sterk per sector.

Werkkapitaal nodig

“Met de hogere inkoopkosten (grondstof, energie) en de toename van wanbetaling hebben bedrijven steeds meer werkkapitaal nodig om de dagelijkse business draaiende te houden”, legt Geeroms uit. “Anders gezegd: ze houden minder geld over voor structurele maatregelen die de toekomst van bedrijven bepalen, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, overnames, groei, modernisering of schuldvermindering.”

Uit het onderzoek van de kredietverzekeraar werden drie trends zichtbaar:

Steeds meer bedrijven zetten zich schrap voor de klap die de omzet dit jaar gaat krijgen;

Bedrijven vrezen een structurele terugval van de vraag naarmate het conflict langer duurt;

Vrees voor wanbetaling.

Pessimisme

“Het optimisme rondom de heropening van de economie na de pandemie is door de Russische invasie gebroken”, aldus Geeroms. “Consumenten zijn pessimistischer dan ooit over de economie. En ook aan de kant van de producenten krijgt het vertrouwen klap na klap. Nu de oorlog langer duurt, beginnen bedrijven de gevolgen ook echt te voelen. Zo is 56 procent van de exporteurs die we spraken diep ongerust over de aanhoudend hoge energieprijzen. Hogere grondstofprijzen, hogere financieringskosten en langdurige verstoringen van de toeleveringsketen zullen de komende maanden de exportkosten opdrijven.”

