UBO-register: Handhaving voorlopig alleen bij grote risico’s

Grootaandeelhouders van organisaties die nog niet geregistreerd zijn in het UBO-register maar daar wel toe verplicht zijn, moeten wel een opgave doen bij de KvK, zo stelt minister Kaag. Handhaving van de plicht richt zich in deze fase op juridische entiteiten waar de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn.

Nog steeds heeft een groot deel van de UBO-plichtigen zich nog niet ingeschreven. Dat komt omdat de toekomst van het register nog onzeker is, nu het Europese Hof van Justitie zich buigt over de balans tussen de privacyimpact van de plicht enerzijds en het openbare karakter van het register anderzijds. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan dat er de komende maanden geen taakstraffen of boetes worden opgelegd.

Steekproeven na uitspraak

Volgens minister Sigrid Kaag volgt steeksproefgewijze handhaving pas nadat er een uitspraak is geweest van het Europese Hof van Justitie. Maar er is geen sprake van een handhavingsmoratorium. Op basis van risicoanalyse kunnen sommige entiteiten wel degelijk aan de plicht gehouden worden. De minister stelt daarbij wel dat organisaties die niet aan de plicht voldoen daarop alsnog worden gewezen in een brief met een uiterlijke termijn om aan de plicht te voldoen. Een boete volgt dan niet zonder waarschuwing.

Beperkte capaciteit

Volgens een schatting van het ministerie hebben 700.000 tot 800.000 organisaties die verplicht zijn een Ultimate Benificial Owner te registreren dat nog niet gedaan, terwijl de verwachting ervan uitging dat 120.000 organisaties niet geregistreerd zou zijn. Ook vanwege beperkte controlecapaciteit moeten er daarom keuzes worden gemaakt wat betreft de handhaving, meldt minister Kaag aan de Kamer.

Geen vrijstelling handhaving

Daarom wordt er voorrang gegeven op handhaving van juridische entiteiten waar de risico’s waar de antiwitwasrichtlijn waar het UBO-register uit voortvloeit zich op richt. “Ten aanzien van deze groep met verhoogd risico heeft handhaving de meeste meerwaarde vanuit het oogmerk van transparantie. Dat neemt niet weg dat de overige registratieplichtige juridische entiteiten eveneens wettelijk gehouden zijn opgave te doen”, aldus de minister. “Deze zijn niet vrijgesteld van handhaving en op deze juridische entiteiten zal steekproefsgewijs gehandhaafd worden. Daarnaast blijven zij ook aangespoord worden alsnog opgave te doen.”

