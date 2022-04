Wereldwijde vraag naar fusies en overnames blijft sterk

De wereldwijde fusie- en overnameactiviteit (M&A) is in 2022 sterk van start gegaan: het aantal afgeronde deals met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar in het eerste kwartaal, overtreft dezelfde periode vorig jaar. Ondersteund door historisch lage rentetarieven, toegenomen marktvertrouwen, overvloedig kapitaal en het streven naar transformatieve deals, werden in de eerste drie maanden van 2022 220 transacties gesloten.

Zo blijkt uit onderzoek naar gesloten deals van WTW Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM). Dit is het op één na hoogste kwartaalresultaat sinds 2008, ondanks de scherpe daling in SPAC-deals die sinds de tweede helft van 2021 is opgetekend.

Hoger aantal megadeals

Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het M&A Research Centre van The Bayes Business School (voorheen Cass), laat zien dat er in de afgelopen drie maanden een nog hoger aantal megadeals (met een waarde van meer dan $10 miljard) zijn gesloten dan in dezelfde periode in 2021 (zes versus vijf), toen de markt een buitengewone opleving van de dealactiviteit kende. Ook de buitenlandse overnames van Britse bedrijven stegen naar het hoogste punt sinds 2015, met 13 deals die in het eerste kwartaal van 2022 werden afgerond.

Gabe Langerak, hoofd van M&A Consulting voor Europa bij WTW, zei: “De vraag die in 2021 een nieuwe piek in fusies en overnames bereikte, lijkt aan te houden nu de rentetarieven laag blijven en kopers recordbedragen aan cash hebben. Veel bedrijven die een snelle transitie op het gebied van klimaat, technologie en inclusie en diversiteit proberen te bewerkstelligen, zien strategische overnames als een belangrijk onderdeel van het versnellen van deze verandering. Dus hoewel de geopolitieke en economische volatiliteit toeneemt, zien we nog steeds een aanzienlijk momentum als motor voor fusies en overnames.

Slow deals

“Volgens onze M&A-data waren slow deals, die meer dan 70 dagen in beslag namen, in de eerste drie maanden van 2022 de best presterende. Als je ook nog rekening houdt met de bijkomende complexiteit van ESG, kan het investeren in meer tijd en middelen om te zorgen voor goede due diligence alleen maar helpen om risico’s te verminderen en waarde te genereren.”

Een direct gevolg van de aanhoudend hoge wereldwijde fusie- en overnameactiviteit is dat waarderingen tot nieuwe hoogten zijn opgedreven. Dat kan een belangrijke factor zijn voor kopers die in het eerste kwartaal van 2022 moeite hadden om waarde te ontlenen aan deals. Op basis van de aandelenkoers hebben bedrijven, die deals afsloten met een waarde van meer dan $ 100 miljoen, het in deze periode gemiddeld -4,4pp (procentpunt) slechter gedaan dan de Wereldindex.

“Geopolitieke turbulentie, stijgende inflatie, strenger toezicht op fusies en overnames en aanhoudende verstoring van de supply chain vormen uitdagingen voor bedrijven die de komende maanden een deal willen sluiten”

Alle regionale kopers, behalve in Azië-Pacific, hebben in het eerste kwartaal van 2022 ondermaats gepresteerd. APAC-kopers deden het beter dan hun regionale index, met een totale prestatie van +13,3pp met 46 deals gesloten in Q1 2022. Overnemende partijen in Noord-Amerika presteerden -5,3pp minder dan hun index met 116 gesloten deals in de eerste drie maanden van 2022, en dealmakers uit Europa presteerden -4,3pp minder dan hun index met 49 afgeronde deals.

Uitdagingen

Langerak zei: “Geopolitieke turbulentie, stijgende inflatie, strenger toezicht op fusies en overnames en aanhoudende verstoring van de supply chain vormen uitdagingen voor bedrijven die de komende maanden een deal willen sluiten. Toch zijn er, naast de verdere uitrol van vaccinaties en de versoepeling van de COVID-19-beperkingen, redenen voor dealmakers om optimistisch te zijn. Ondanks macro-economische tegenwind, zullen de wereldwijde economische prestaties naar verwachting verbeteren. Het enorme kapitaal dat beschikbaar is voor private equity-bedrijven en het overschot aan liquide middelen op de balansen van bedrijven wijzen erop dat de pijplijn voor deals in de nabije toekomst sterk zal blijven.”

