Werkkapitaal: hoe zit het ook alweer?

Hoe zit het ook alweer met het werkkapitaal?

Het begrip werkkapitaal is een parapluterm, zo legt Gieskens uit. Niet iedereen bedoelt hetzelfde als het gaat over het werkkapitaal en met een verfijning van de terminologie weten we waar we het dan precies over hebben. In de praktijk wordt meestal verwezen naar het netto werkkapitaal, de vlottende debet en vlottende credit posten van de balans, oftewel de vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Of anders gezegd: ‘Het deel van het eigen vermogen plus de langlopende leningen dat niet wordt gebruikt voor de financiering van de vaste activa.’

In bijvoorbeeld financiële media wordt de term gebruikt zonder toevoegingen die duidelijk maken waar het om gaat. Zo is er niet alleen onderscheid tussen bruto en netto werkkapitaal, maar ook inherent versus autonoom werkkapitaal, en trade versus non-trade werkkapitaal. Het is dan aan de lezer om aan de context af te leiden om welke specifieke vorm van werkkapitaal het gaat. Spraakverwarringen of zelfs pijnlijke fouten bij financiële analyses en financieringsaanvragen liggen dan mogelijk op de loer.

Beschikbaarheid vermogen

De klassieke financieringstheorie legt een dwingende relatie tussen de financieringsbehoefte van de activa enerzijds en de beschikbaarheidstermijn van het vermogen (krediettermijn) anderzijds. De termijn van de financieringsbehoefte van de onderscheiden activa wordt bepaald aan de hand van de omlooptijd (uitgedrukt in dagen) van deze activa. De toepassing van de klassieke financieringstheorie leidt zodoende tot partiële financiering. In de meest pure vorm zou dit leiden tot een 1-op-1 financiering: voor elke activapost een aparte financiering.

Maar in de praktijk wordt om pragmatische redenen veelal per groep activa een bijpassende financiering gezocht. De financiële structuur geeft de wijze aan waarop de kapitaalstructuur wordt gefinancierd door de vermogensstructuur. Het credo van de klassieke financieringsleer, en daarmee de Gouden Balansregel, luidt: ‘Vast-Lang, Vlottend-Kort’. Ofwel: Vaste activa dienen langlopend te worden gefinancierd, vlottende activa kortlopend.

Statische analyse

Een doel van het optimaliseren van werkkapitaalposities is de optimalisatie van de statische liquiditeit. Het gaat hier om liquiditeit die gemeten wordt via de balans.

