XXImo stelt Dennis de Vries aan als CFO

Dennis de Vries (48) is per 1 maart aangesteld als CFO van XXImo, het platform voor zakelijke mobiliteit. In deze functie is De Vries verantwoordelijk voor de financiën van de organisatie. Daarnaast gaat hij zich richten op het verder uitbreiden van een risk & compliance-functie binnen XXImo.

Achtergrond in finance en mobiliteit

De Vries bevindt zich al tientallen jaren in de financiële wereld van mobiliteit en betalingen. Hij begon zijn carrière bij ING, waar hij zich – in de twintig jaar dat hij hier werkzaam was – in verschillende rollen heeft beziggehouden met de financiële diensten van ING. Zo stuurde hij als Head of Internal Audit bij ING Lease een auditteam aan voor de financiële controles van 27 business units in Europa en was hij later werkzaam als Business Manager Transaction Services. In 2015 maakte hij de overstap naar KPMG, waar hij de afgelopen zeven jaar als externe accountant de groepscontrole van diverse gereguleerde financiële instellingen coördineerde en als consultant de blockchainadviespraktijk van KPMG in Nederland opzette.

Droom in vervulling

Dennis de Vries over zijn nieuwe functie: “Het is altijd een grote droom van mij geweest om de rol van CFO te mogen vervullen bij een mooi bedrijf dat goed past bij mijn interesses. In XXImo heb ik dit bedrijf gevonden; de klik was er direct. Het is een doeltreffend technologieplatform dat opereert op het snijvlak van mobiliteit en betalingsverkeer. Die combinatie vind ik erg interessant en sluit naadloos aan op mijn werkervaring en kennis. Daarnaast ken ik het platform goed als klant: ik ben er sinds 2015 een fervent gebruiker van. Ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de groeidoelstellingen en de verdere ontwikkeling van het platform.”

“We zijn verheugd met de komst van Dennis”, aldus Patrick Bunnik, CEO van XXImo. “We maken met ons platform grote stappen en breiden uit naar verschillende landen in Europa. De schat aan ervaring en kennis die Dennis dankzij zijn rollen bij grote banken en organisaties met zich meebrengt op het gebied van risk en compliance, is hierbij ontzettend waardevol. Hij kent het klappen van de zweep en ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie bijdrage gaat leveren aan onze organisatie.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!