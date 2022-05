5 stappen om aan duurzame inzetbaarheidseisen in jaarrapportage te voldoen

Voor de jaarrekening van volgend jaar is het voor bedrijven met (meer dan) 250 werknemers nodig om te vermelden hoe ze de duurzame inzetbaarheid van hun personeel verbeteren. Veel bedrijven zijn hier nog niet mee bezig. Vijf stappen om aan deze eis te voldoen.

Nieuwe eis: toon impact duurzame inzetbaarheid

Juliette Zwagemakers

In april 2021 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven vanaf de jaarrekening van komend jaar te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Deze eis geldt voor bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van minstens 40 miljoen. Het moet ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor duurzaamheid, waartoe ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt gerekend.

Bedrijven moeten niet alleen laten zien dat ze aandacht hebben voor duurzame inzetbaarheid, ze moeten in jaarverslagen het tastbare resultaat van hun inzet aantonen. Deze vijf stappen helpen accountants en (financieel) directeuren daarbij. Zo voldoen organisaties aan deze nieuwe eis voor jaarverslagen en ontstaan er nieuwe kansen op het gebied van employer branding. In de huidige arbeidsmarkt is dat beslist geen overbodige luxe.

Vijf stappen om de impact van duurzame inzetbaarheid te meten

1. Werk samen met HR

Accountants verzamelen in de regel alle bedrijfsdata, maar voor deze nieuwe eis is een goede samenwerking met HR nodig. Verzamel samen relevante data en werk gezamenlijk aan rapportages. Meet tastbare verbeteringen in het welzijn van medewerkers ten behoeve van de jaarrekening én employer branding.

2. Kies uit meer dan 25 kpi’s

Bepaal (samen met HR) vooraf een aantal kpi’s die de verbetering op het gebied van duurzame inzetbaarheid meetbaar maken. Maak onderscheid tussen de mentale, fysieke en sociale gezondheid en ontwikkel voor elk aspect kpi’s.

Mentale kpi’s:

Verzuim

Personeelsverloop

Veranderbereidheid

Verveling

mate van interesse in werk

mate van uitdaging

werkdruk

hoeveelheid stress

emotionele belasting

betrokkenheid

trots

enthousiasme

mate van autonomie

nachtrust

ontwikkelingskansen

werkenergie

mate van verbinding

Fysieke kpi’s:

mate van beweging

voedingsgewoonten

hoeveelheid slaap

leeftijd

energieniveau

mate van goede en slechte gewoonten

mate van herstel

gewichtsverlies

Sociale kpi’s:

teamgeest

of er op een leuke manier contact met collega’s is

competitie-element

maatschappelijke betrokkenheid van werkgever

of er een goed doel ondersteund wordt

of het werk corona-proof is

3. Zorg voor engagement

De directie stelt een plan en begroting vast, waarin prioriteiten worden gesteld op basis van de vooraf besproken kpi’s. Bespreek welke verantwoordelijkheden interne en externe belanghebbenden hebben, evenals wie wanneer welke metingen doet op bestuurs- en uitvoerend niveau.

4. Monitor en rapporteer

Rapporteer en audit gedurende het boekjaar om voortgang en impact te meten. Bevraag werknemers regelmatig en verzamel bedrijfsdata over de vooraf bepaalde kpi’s. Streef naar een dashboard waarin je in een oogopslag ziet of er bijvoorbeeld minder verzuim en verloop is en hoe het met de mentale, fysieke en sociale gezondheid van werknemers gesteld is.

5. Bereken financiële impact

Bepaal welke financiële impact de investeringen hebben op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zorgt een vitaliteitsprogramma voor meer gezonde werknemers en dus minder verzuim? Dan is dat de ROI van de investering in duurzame inzetbaarheid. Deze ROI is ook de businesscase voor vitaliteitsbeleid.

Auteur: Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving, dat bedrijven helpt door middel van leuke en bewezen effectieve programma’s een duurzame invulling te geven aan hun vitaliteitsbeleid. Onder meer BDO, Euronext en KPN werken met Workplace Giving.

Lees ook

Belastingen cruciaal onderdeel van ESG

How to manage ESG reporting – The ultimate guide

Volg Executive Finance op LinkedIn!