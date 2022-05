Ad interim CRO Franca Vossen vertrekt vervroegd bij Triodos

Franca Vossen heeft twee maanden na haar aanstelling besloten Triodos Bank te verlaten. Vossen werd in maart als ad interim CRO aangesteld en verkiest nu een vaste functie bij een andere financiële instelling.

Vossen nam sinds maart de taken waar van CRO vanwege de tijdelijke afwezigheid van Carla van der Weerd. De bank maakte in januari bekend dat Van der Weerd haar taken vanwege gezondheidsredenen voor maximaal twaalf maanden moest neerleggen. Als gevolg van de keuze van Vossen om te vertrekken is de bank genoodzaakt om opnieuw een geschikte opvolger te vinden. Triodos laat weten dat het zijn zoektocht naar een nieuwe tijdelijk CRO inmiddels is gestart.

Vossen blijft tot eind juli verantwoordelijk voor de lopende risk en compliance-onderwerpen, waarna de huidige CFO André Haag haar taken overneemt.

