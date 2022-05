Buitenland tuk op onze startups

Buitenlandse investeringsmaatschappijen hebben recent massaal geïnvesteerd in jonge, snelgroeiende Nederlandse bedrijven. Dat constateert brancheorganisatie NVP volgens De Telegraaf. Voorzitter Annemarie Jorritsma waarschuwt in die krant voor een braindrain: “Er is een kans dat onze veelbelovende jonge bedrijven zo uit Nederland vertrekken.”

De NVP doet samen met PwC periodiek onderzoek. Uit de nieuwste data voor 2021 blijkt inderdaad een fikse toename van de investeringen uit het buitenland in vooral de jonge veelbelovende Nederlandse bedrijven. Zo vonden er in 2021 144 investeringen vanuit het buitenland plaats in Nederlandse startups (bedrijven tot en met hun vierde financieringsronde), voor in totaal 1,15 miljard euro, een groei van 48 procent.

In scale-ups (bedrijven ouder dan hun vierde financieringsronde) vonden 65 investeringen vanuit het buitenland plaats voor 1,78 miljard euro (+381 procent). Daarmee werden de records uit 2020 verpulverd.

