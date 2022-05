CFO Just Eat Takeaway overleeft oproer aandeelhouders

Financieel topman Brent Wissink (foto) van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kan ondanks een revolte onder aandeelhouders op zijn post blijven. Op de aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf van Thuisbezorgd stemde een meerderheid voor een nieuwe termijn voor Wissink.

Enkele activistische beleggers hadden zijn vertrek geëist uit ontevredenheid over de overname van branchegenoot GrubHub in de Verenigde Staten voor 7,3 miljard dollar in juni vorig jaar. De op één na grootste aandeelhouder bij Just Eat Takeaway, de activistische belegger Cat Rock, riep het bedrijf eind vorige maand op een nieuwe financieel topman aan te stellen om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen.

Aandeelhouders stemden uiteindelijk in met alle voorstellen, waaronder een nieuwe termijn voor Jitse Groen. Ook mag het bedrijf nieuwe aandelen uitgeven, iets waar kritische aandeelhouders ook tegen zijn omdat dit de waarde van hun stukken kan verminderen.

Onlangs maakte Just Eat Takeaway bekend GrubHub weer te willen verkopen. Just Eat Takeaway waarschuwde aandeelhouders wel dat niemand gebaat is bij een overhaaste verkoop, maar dat het bedrijf niet bang is “harde beslissingen te nemen”.

Misleidende financiële vooruitzichten

Cat Rock, dat met een belang van 7 procent na topman Jitse Groen de grootste aandeelhouder is, betichtte het bedrijf ook van misleidende financiële vooruitzichten. Sinds eind juni vorig jaar is Just Eat Takeaway bijna 70 procent van zijn waarde op de beurs kwijtgeraakt. De president-commissaris van het internetbedrijf, Adriaan Nühn, moest al wel wijken voor een vervanger. Zijn herbenoeming werd als stempunt van de agenda van de aandeelhoudersvergadering gehaald.

Misdragingen operationeel directeur

Dat de CFO onder druk kwam, was niet het enige probleem. De raad van commissarissen van Just Eat Takeaway wist sinds zondag van mogelijke misdragingen van operationeel directeur Jörg Gerbig. Dat zei president-commissaris Adriaan Nühn op de algemene aandeelhoudersvergadering. De maaltijdbezorger maakte eerder dinsdag bekend dat Gerbig voorlopig zijn functie neerlegt, omdat er signalen zijn van ongepast gedrag op een bedrijfsevenement.

Groen betreurt de situatie

Topman Groen van Just Eat Takeaway vertelde aandeelhouders de situatie te betreuren. Hij noemde het ook een “verlies voor het bedrijf”. Het onderzoek naar de gedragingen van de operationeel bestuurder bevindt zich nog in de beginfase en heeft niets te maken met de financiën van het bedrijf.

