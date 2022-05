Een heterogeen bestuur presteert beter op ESG-criteria

Uit een recent onderzoek E&S-Friendly Board, uitgevoerd door Diligent en het Esade Center of Corporate Governance, blijkt dat beursgenoteerde bedrijven die belang hechten aan nieuw talent, innovatief denken en de bezetting van de bestuurskamers modern benaderen, betere ecologische en sociale prestaties realiseren. Dit toont aan dat bedrijven die prioriteit willen geven aan milieuaspecten en duurzaamheid, hun directiekamer moeten ‘opschudden’ en aandacht moeten geven aan meer diversiteit.

Het onderzoek vergeleek de E&S-prestaties van 5.295 bedrijven in 50 landen met de activiteit en samenstelling van hun raden van bestuur en constateerde dat de bedrijven met de beste algemene prestaties, wat betreft leeftijd, geslacht en nationaliteit, de meest diverse besturen hadden. Uit de gegevens bleek ook, dat in al deze landen gemiddeld slechts 25% van alle functies door vrouwen wordt ingenomen, en dat de minimale gemiddelde leeftijd van bestuurders 51 jaar was en de maximale gemiddelde leeftijd van 72 jaar. Daaruit blijkt dat er meer moet worden gedaan op het gebied van gender- en leeftijdsdiversiteit om de algehele E&S-prestaties te verbeteren. In Nederland is het algemene beeld ongeveer hetzelfde, met eenzelfde percentage vrouwen in het bestuur, met een gemiddelde minimumleeftijd van 47 met 69 jaar als maximumgemiddelde.

Bestuurskamers moeten streven naar meer diversiteit en dynamiek

Vrouwen maken besturen sterker

Bestuurskamers moeten streven naar meer diversiteit en dynamiek om een verscheidenheid aan gedachten en meningen, unieke ervaringen en vaardigheden te bevorderen. Op dit moment ziet bijvoorbeeld slechts 13% van de bestuursleden in Nederland technologie als een essentiële vaardigheid is voor elk bedrijf, in een steeds digitaler wordende wereld. Over het algemeen hadden raden van bestuur met een hoger gemiddeld percentage vrouwen een hoger expertiseniveau op gebieden als leiderschap, financiën, technologie en corporate governance. Dat leidt tot de conclusie dat meer vrouwen in hogere functies een sterker bestuur betekenen.

Betere financiële resultaten

Besturen met een grotere leeftijdspreiding bevorderen diversiteit van gedachten, expertise en innovatie. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de snelheid van veranderingen in de samenleving en leidt in het algemeen niet alleen tot betere ecologische en sociale duurzaamheidsprestaties, maar ook tot een betere financiële prestatie.

Het gaat echter niet alléén om diversiteit. Andere bestuurspraktijken waarvan is aangetoond dat ze een positieve invloed hebben op E&S, zijn onder meer het opnemen van één coördinerend onafhankelijk bestuurder, op voorwaarde dat deze onafhankelijkheid niet wordt aangetast door een groot aantal dienstjaren, en grotere besturen, zolang ze niet buitensporig groot zijn. In Nederland is de gemiddelde bestuursgrootte 9, wat betekent dat er ruimte zou kunnen zijn voor bedrijven om hun besturen te laten groeien om tot betere E&S-praktijken te komen. Het management is ook beter als er een CEO-opvolgingsplan aanwezig is.

“Het een must voor raden van bestuur om E&S-uitdagingen aan te pakken met innovatieve en frisse ideeën.”

Duurzaamheidscommissie

Iets dat elk bedrijf met ambitieuze ESG-doelstellingen zou moeten implementeren, is de oprichting van een Duurzaamheidscommissie, aangezien bewezen is dat dit voor betere ecologische en sociale prestaties zorgt. In Nederland heeft echter slechts 10% van de bedrijven een Duurzaamheidscomité ingesteld.

Hajo Jansen, Regional Vice President Europe bij Diligent: “De wereld is steeds meer verbonden met elkaar, veel Nederlandse bedrijven zijn internationaal actief. Zij staan continu in wisselwerking met een overvloed aan culturen. Dan is het een must voor raden van bestuur om E&S-uitdagingen aan te pakken met innovatieve en frisse ideeën. Diversiteit van nationaliteiten, geslacht, leeftijd en grotere besturen hebben allemaal een positieve invloed op de milieu- en sociale prestaties. Dit toont aan, dat er behoefte is aan een andere benadering bij het samenstellen van besturen. Bedrijven moeten het vanuit een nieuw perspectief benaderen, anders lopen ze het risico achter te blijven in een snel veranderende wereld.”

