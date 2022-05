EU-parlement voor minimaal 15 procent winstbelasting multinational

Het Europees Parlement is voor de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer. Tijdens een plenaire zitting in Brussel stemde het parlement in met het beoogde minimale belastingtarief dat onderdeel is van een akkoord tussen bijna 140 landen over een wereldwijde belastingherziening. Die is bedoeld om belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.

De belastingdeal kan alleen in de EU worden ingevoerd als de 27 EU-lidstaten unaniem instemmen met een Europese richtlijn hiervoor, maar een akkoord wordt vooralsnog geblokkeerd door Polen. De overige EU-ministers van Financiën zijn na enkele maanden onderhandelen allemaal over de streep. Dinsdag in Brussel wordt opnieuw geprobeerd een akkoord te bereiken maar volgens ingewijden blijft Polen zich verzetten. Achter de schermen wordt koortsachtig verder gewerkt om Warschau mee te krijgen.

Eén dwarsligger

Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) steunt het minimale tarief. “Het vetorecht van landen blijft hét obstakel voor eerlijke belastingen”, constateert hij. “De EU loopt vertraging op door één dwarsligger. Multinationals betalen in Europa nauwelijks belasting doordat er altijd wel een EU-land dwarsligt. De burgers betalen daarvoor de prijs.”

Volgens parlementair collega Paul Tang (PvdA) probeert Polen koehandel te drijven. “Ze proberen hun veto te gebruiken om vrij baan te krijgen bij het inperken van een onafhankelijke rechtspraak en de rechten van vrouwen en minderheden. Een Pools ja in ruil voor een oogje dichtknijpen in Brussel. Het is duidelijk dat de machtslust van de regering sterker is dan de wens om een gezamenlijk front te vormen en problemen zoals belastingontwijking op te lossen.”

Eerlijk verdeeld

Als de nieuwe winstbelasting wordt ingevoerd, moeten bedrijven gaan betalen in de landen waar hun klanten zitten, ongeacht de vestigingsplaats van de onderneming. De winst wordt dan eerlijk onder die landen verdeeld, via een nog vast te stellen sleutel. Polen vindt dat de richtlijn over het minimumtarief van 15 procent moet worden gekoppeld aan wetgeving over die herverdeling van belastingrechten. Er wordt al aan die wetgeving gewerkt maar Polen vindt geboden garanties daarover onvoldoende.

