Europese Commissie akkoord met overname baggeraar Boskalis

De Europese Commissie is akkoord met de overname van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis door investeerder HAL. Volgens de Europese mededingingswaakhond heeft de miljardendeal geen negatieve gevolgen voor de concurrentie op de markt. Vandaar dat er in Brussel geen bezwaren zijn tegen het doorgaan van de overname, is bekendgemaakt.

HAL is al grootaandeelhouder en zou de onderneming, die vorig jaar onder meer betrokken was bij het bergen van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given op het Suezkanaal, graag helemaal inlijven. Op Boskalis wordt in zijn geheel een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.

Nog in gesprek

Dat is niet het bedrag dat HAL zou betalen, want de investeerder stak al in 1989 geld in Boskalis en had toen de overname in maart werd aangekondigd al een belang van ruim 46 procent in Boskalis in handen. Sindsdien is de deelneming uitgebreid tot meer dan 50 procent. Boskalis praat nog wel met HAL over overeenstemming met het overnamebod.

HAL is een beursgenoteerde onderneming die investeert in verschillende bedrijven. Tot vorig jaar had HAL ook een meerderheidsbelang in optiekconcern GrandVision, bekend van brillenketen Pearle. Maar dat is voor miljarden euro’s verkocht.

Niet meer beursgenoteerd

Boskalis telt wereldwijd ruim 10.000 medewerkers. Volgens HAL is het met het oog op de toekomst beter als Boskalis niet meer beursgenoteerd is. Dan zou het bijvoorbeeld makkelijker worden om overnames te doen.

