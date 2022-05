Finance week: blik op inflatie en banenrapport

De komende beursweek gaat de aandacht van beleggers vooral uit naar de nieuwste inflatiecijfers en een Amerikaans banenrapport. De markten moeten zich verder optrekken aan macro-economisch nieuws met cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector in verschillende grote economieën als belangrijkste blikvangers.

Dinsdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met een voorlopig inflatiecijfer voor de maand mei. Hoge energieprijzen jagen de inflatie aan en dat ondermijnt de koopkracht van huishoudens. De inflatie steeg in het eurogebied in april naar een nieuw record van 7,5 procent op jaarbasis. Dat was 7,4 procent in maart.

Groei industrie geremd

Een dag later volgen er cijfers over de bedrijvigheid in de industrie in grote landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook vanuit de eurozone worden deze cijfers bekend. De vraag daarbij is ook of het bedrijven lukt de hogere productiekosten door te berekenen aan klanten. De groei van de productie wordt daarbij ook geremd door de impact van de oorlog in Oekraïne, zo werd eerder duidelijk. Op vrijdag komt S&P Global nog met soortgelijke cijfers over de dienstensector met daarin onder andere de horeca en het toerisme.

De Amerikaanse beurzen wisten vrijdag voor het eerst in lange tijd drie dagen op rij te stijgen. De Dow-Jonesindex, die al acht weken op rij was gedaald, heeft zo de langste verliesreeks in bijna honderd jaar doorbroken. Beleggers reageerden onder meer op een bericht dat een favoriete inflatiemeter van de Federal Reserve in april minder snel toenam dan de maand ervoor. Het kan een teken zijn dat de prijsstijgingen in de Verenigde Staten wat gaan afremmen.

–> Lees ook: Federal Reserve vastbesloten hoge inflatie aan te pakken

Banenrapport VS

Het belangrijke Amerikaanse banenrapport komt later in de week. Werkgelegenheid speelt een rol speelt bij het rentebeleid van de Fed. Als er sprake is van sterke banengroei kan de Amerikaanse koepel van centrale banken besluiten tot snellere renteverhogingen. Afgelopen week werden de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gepubliceerd. Uit de aantekeningen blijkt dat de Amerikaanse centrale bankiers “vastbesloten” zijn om de hoge inflatie aan te pakken en de rente verder op te schroeven.

Op Wall Street komt het Amerikaanse technologiebedrijf HP Inc nog met cijfers. Branchegenoot Dell Technologies kwam eerder met een kwartaalupdate en boekte meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht.

Volg Executive Finance op LinkedIn!