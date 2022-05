Geen NOW omdat boekhouder te laat was met loonaangifte

Een uitbater van een uitzendbureau heeft geen recht op NOW-4, omdat er op de peildatum geen looninformatie beschikbaar was bij de Belastingdienst. Ze wisselt juist in die periode van boekhouder en door een misverstand is de aangifte niet op tijd ingediend.

Dat blijkt uit verklaringen bij de rechtbank. De nieuwe boekhouder gaat medio april 2021 aan de slag. De aangifte van februari, waar de peildatum van 15 april zich op richt, is niet gedaan door de eerdere boekhouder. Ook gaat er het een en ander mis met de interne communicatie, omdat vanwege een corona-uitbraak op het uitzendkantoor het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen om de administratie uit te pluizen, zo stelt de eiseres.

Geen NOW

De gegevens zijn bij de fiscus binnen op 17 mei 2021. Omdat uitgegaan wordt van 15 april, wordt NOW-4, voor het derde kwartaal van 2021, niet toegekend. De ondernemer gaat op dat besluit in beroep en voert aan dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, doordat er administratief een overgangsperiode was, de aangifte binnen was voor het NOW-4-besluit op 16 augustus 2021 en omdat er een corona-uitbraak op het kantoor was.

Onderneming verantwoordelijk

Ook als er gebruik wordt gemaakt van een externe accountant, is een onderneming nog steeds zelf verantwoordelijk voor de loonaangifte, zo benadrukt de rechter. De rechtbank oordeelt dat fouten het risico van de ondernemer zijn en dat dit geen uitzonderlijke omstandigheid is om uit te gaan van een andere peildatum.

Uitstel aanvragen

De corona-uitbraak doet er ook niet toe, want ook zonder fysiek contact is het mogelijk loonaangifte te doen, ze meent de rechtbank. Het is mogelijk om uitstel aan te vragen voor het peilen van de loonadministratie, maar ook die aanvraag moet dan 15 april binnen zijn. Om fraude tegen te gaan, worden correctieberichten alleen na die datum geaccepteerd wanneer een uitstelaanvraag al voor die tijd binnen is.

Volg Executive Finance op LinkedIn!