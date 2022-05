“Ik breng complexe zaken graag terug tot iets eenvoudigs”

Als sinds 2007 werkt Ewout Hollegien (37) bij a.s.r. Nadat hij als trainee was gestart volgden er verschillende functies, waarna hij in december 2021 werd benoemd tot CFO. “Het is nooit mijn specifieke ambitie geweest om CFO van a.s.r. te worden, maar wel een logisch gevolg van de stappen die ik heb doorlopen.”

Dat Hollegien ooit bij een verzekeraar zou gaan werken, leek al vroeg uitgemaakte zaak. “Mijn vader was een kleine intermediair. Toen ik op de middelbare school zat, heb ik mijn Assurantie B-diploma gehaald, zodat ik af en toe kon bijspringen bij hem in de zaak. Tijdens vakanties nam ik vervolgens een aantal weken de zaak van hem over. Op dat moment raakte ik bekend met het verzekeringsvak. Na mijn studie heb ik een traineeship gevolgd bij wat destijds nog Fortis heette. Daar heb ik de zwaar inhoudelijke kant van het bedrijf leren kennen en kwam ik erachter dat ik dat ook interessant vond. Zo ben ik vervolgens terechtgekomen in de financiële kolom van a.s.r.”

Carrièrepad

Na zijn traineeship kwam Hollegien te werken op de afdeling risicomanagement. “Na een aantal jaren rees bij mij de vraag of ik me wilde gaan ontwikkelen tot risicomanagementspecialist of dat ik me breder wilde oriënteren. Ik koos voor het laatste en ben gaan werken op de beleggingsafdeling van a.s.r. en ik heb de studie tot registercontroller gevolgd. Daarna heb ik een belangrijke rol mogen spelen in de beursgang van a.s.r. en vervolgens drie jaar lang de M&A-agenda vormgegeven. De laatste twee jaar ben ik verantwoordelijk geweest voor een van de grootste bedrijfsonderdelen van a.s.r. en heb ik ook echt businesskennis opgedaan. Het is nooit mijn specifieke ambitie geweest CFO van a.s.r. te worden, maar het is wel een logisch gevolg van de stappen die ik heb doorlopen.”

Impact hebben

Hoewel Hollegien veel van zijn vader heeft geleerd, heeft hij niet de ambitie in zijn voetsporen te treden. “Mijn vader was tegelijkertijd intermediair en docent Nederlands. Dat laatste ambieer ik, hoewel eervol en maatschappelijk belangrijk, zeer zeker niet. Het vak van intermediair vond ik leuk om te doen, maar ik had al snel door dat ik bij een grote onderneming wilde werken. Ik kon daarmee meer impact hebben op het leven van individuen en op de maatschappij. Zeg nooit nooit, maar ik zie mezelf uiteindelijk niet, zoals mijn vader, zelfstandig ondernemer en intermediair worden.”

Complexiteit vereenvoudigen

“Wat ik leuk vind aan het CFO zijn is dat ik moeilijke zaken goed wil begrijpen”, vervolgt Hollegien. “Ik vind complexiteit leuk en dan vind ik het vooral interessant die complexiteit terug te brengen naar iets eenvoudigs. Onze balans is 75 miljard euro en in 2021 hebben we een operationeel resultaat gerealiseerd van meer dan één miljard euro. Als je het hebt over zulke grote bedragen denken collega’s vaak dat ze geen noemenswaardige invloed hebben op deze cijfers. Ik vind het dan goed om die materialiteit terug te brengen tot iets heel eenvoudigs, waardoor de collega’s uiteindelijk begrijpen hoe zij bijdragen aan ons resultaat en de sterke balans. Dat drijft mij. Ik wil complexe zaken terugbrengen naar iets kleins. Aan de andere kant vind ik het ook interessant dat je als CFO in de positie bent om impact te maken. Zowel in de strategie van de organisatie als in investeringsvraagstukken speel je een heel belangrijke rol. Die impact brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Daarin zie ik een grote uitdaging.”

Ewout Hollegien: “De CFO kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een veel duurzamer bedrijfsmodel” Beeld: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Driver

Hollegien ziet zichzelf als CFO niet alleen als degene die beoordeelt of de strategie leidt tot de gewenste financiële performance, maar in de boardroom juist ook als driver voor het ontwikkelen van de strategie van de organisatie. Om zo de onderneming vooruit te helpen. “In die hoedanigheid zie ik een steeds belangrijkere rol voor non-financial reporting. De CFO kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een veel duurzamer bedrijfsmodel. Wet- en regelgeving gaan weliswaar afdwingen dat we op het gebied van duurzaamheid steeds meer moeten rapporteren, maar de CFO kan helpen dit voor te zijn en te zorgen dat een onderneming een voorloper wordt. Door dit te embedden in de interne rapportages en interne sturing. Dat je vóór de wet- en regelgeving uitloopt.”

“Het betekent een uitbreiding van de rol van CFO. Je gaat veel meer naar een integrale sturing van de organisatie. Niet alleen meer hard sturen op de financiële cijfers, maar ook hard sturen op het goed doen voor mens en maatschappij. En dat aan de hand van duidelijke parameters. Waarop je ook assurance gaat krijgen van de externe accountant. Daardoor word je als CFO gedwongen veel breder te kijken naar de ontwikkeling van je organisatie dan alleen naar de financiële prestatie. Wet- en regelgeving gaan dit afdwingen, maar ik werk er actief aan dat het uiteindelijk gaat gebeuren vanuit intrinsieke motivatie. Het bordje van de CFO wordt door deze ontwikkeling steeds voller, maar bovenal wordt de functie aantrekkelijker.”

Luisteren naar de omgeving

Hollegien, die op 36-jarige leeftijd werd benoemd als CFO, heeft een duidelijke opvatting over zijn aanstelling: “Je moet het zelf verdienen dat mensen jou zien als de CFO van een organisatie. Ik ben altijd inhoudelijk gedreven en wil alles goed begrijpen. Dat is ook de manier waarop ik mijn vak invul. Samen met mijn collega’s wil ik de organisatie verder brengen. Overigens, ervaring kan je uiteraard helpen met bepaalde situaties om te gaan. Ik vang dit af door in bepaalde situaties mijn oor te luister te leggen bij de mensen om mij heen. Zowel op het werk als privé. Om zo te komen tot de juiste afwegingen.”

Rust bewaren

“Wat ik kan leren van de oudere generatie”, herhaalt Hollegien de vraag. Na enig nadenken zegt hij: “Hoe je moet omgaan met crises. Als je een aantal crises hebt meegemaakt, maakt je dat als leider waardevolle ervaringen rijker. Ervaren bestuurders weten dat je een crisis soms ook niet kunt beïnvloeden. Je moet op zo’n moment naar je business kijken vanuit een langetermijnperspectief. Ervaren bestuurders hebben de rust om dat te doen. De rust over hoe je moet acteren in een crisis. Daarvan kunnen wij leren als jongere generatie en ik zie het als de nobele plicht van de oudere generatie om die ervaring over te dragen.”

Gepasseerd station

Hollegien vindt dat hij niet alleen kan leren van de oudere generatie, maar de oudere generatie kan ook leren van de jongere generatie. “Ik word een beetje moe van de opmerking die ik soms buiten a.s.r. bij de oudere generatie hoor over duurzaamheid. ‘Je moet er ook geld aan verdienen of blijven verdienen’, zeggen zij. Dat impliceert dat er een keuze is of je wel of niet goed moet doen voor de mens en de wereld. Dat station zijn we inmiddels wel gepasseerd. Met een focus op de korte termijn zet je de organisatie voor de lange termijn op een onoverbrugbare achterstand. Je hoeft niet je hele business te transformeren, maar je moet duurzaamheid wel stap voor stap onderdeel maken van je business.”

Drie ambities

De jonge CFO heeft voor zichzelf drie ambities geformuleerd die hij graag wil verwezenlijken. “Eén is dat ik het heel erg goed wil doen in mijn werk. Ik streef niet iets na, maar ik wil wel heel goed zijn. Twee is dat ik eigenlijk nog geen dag zonder plezier heb gewerkt en dat wil ik graag zo houden. Dat plezier behoud ik door steeds nieuwe dingen te ontdekken, aan te pakken en me te blijven focussen op mijn eigen ontwikkeling. Ik kijk altijd waar er nieuwe kansen liggen om onze organisatie verder door te ontwikkelen. Dat combineer ik met het persoonlijke aspect. Hoe kan ik mij op bestuurlijk vlak ontwikkelen? Dat is dan ook direct mijn derde ambitie. Ik wil mezelf continu blijven ontwikkelen en ik zie vanzelf wel waar me dat brengt in de toekomst.”

Op het voetbalveld

Werk speelt een belangrijke rol in het leven van Hollegien, maar overschaduwt zijn privéleven allerminst. “Ik heb veel energie en werk hard, maar mijn gezin mag niet ondersneeuwen. Ik heb zoons van twee, zeven en acht jaar oud en ik vind het belangrijk om zaterdagochtend met hen op het voetbalveld te staan. En ik geef op donderdagmiddag nog training aan een van mijn zoontjes. Ook heb ik een vriendengroep vanuit mijn jeugd die ik regelmatig wil zien. Ik probeer de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Maar in alles wat ik doe wil ik plezier hebben.”

