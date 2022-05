Cashmanagement is een proces waar de cashflow van een organisatie wordt gemanaged. Het doel van cashmanagement is inzicht krijgen in de liquiditeit van een organisatie, om te kunnen beoordelen of u investeringen kunt doen, rente kunt optimaliseren en inactieve saldi kunt vermijden. Deze whitepaper bespreekt waarom inzicht in cashmanagement cruciaal is voor iedere organisatie. De praktische tips zorgen dat u direct van start kunt gaan. Hiermee creëert u de volgende voordelen:

Inzicht in uw geldstromen

Grip op risico’s

In control zijn

Wilt u weten hoe u grip krijgt op uw cashmanagement? Vul dan uw gegevens in en vraag de gratis download op.

Volg Executive Finance op LinkedIn!