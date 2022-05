Joris Knoben benoemd als hoogleraar Strategie en Ondernemerschap

Joris Knoben is per 1 juni 2022 benoemd als hoogleraar Strategie en Ondernemerschap. Dat heeft het College van Bestuur vandaag bekend gemaakt. Knoben gaat werken aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen de omgeving van (nieuwe) bedrijven en hun strategie en succes.

Op veel plekken in de wereld, en zo ook in Nederland, zijn er duidelijke concentraties van ondernemerschap en innovatie. Waarom klonteren bedrijven zo samen? Wat kunnen ze op die plekken dat ze elders niet kunnen? Hoe beïnvloedt dit alles de prestaties van deze bedrijven? Knoben richt zich op het beantwoorden van dit soort vragen. Hij kijkt daarbij niet alleen naar de fysieke omgeving van bedrijven (waar ze gevestigd zijn) maar ook naar de relationele (met wie werken ze samen), de institutionele (wat zijn de (in)formele regels) en de sociale omgeving (de mate van sociale cohesie).

Nieuwe master ondernemerschap

Knoben gaat colleges geven in zowel de bachelor (in de opleiding Entrepreneurship and Business Innovation) als de master (in de opleiding Strategic Management: Entrepreneurship). Hij zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe master op het gebied van ondernemerschap. Daarbij heeft hij veel ervaring met het opzetten en geven van interdisciplinair onderwijs.

Knoben: “Ik vind het een enorme eer om terug te keren naar de faculteit waar ik zelf gestudeerd heb. Het departement Management waar ik onderdeel van ga uitmaken is toonaangevend op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ik zie het als een voorrecht om met de vele talentvolle collega’s van dit departement deze reputatie verder te mogen versterken de komende jaren.”

Economie gestudeerd

Joris Knoben (1981) studeerde economie aan Tilburg University. Hij promoveerde bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (2007). Na twee jaar als beleidsonderzoeker gewerkt te hebben bij het Planbureau voor de Leefomgeving keerde hij in 2010 terug naar Tilburg University. In 2013 maakte hij de overstap naar de Radboud Universiteit waar hij sinds 2015 Hoogleraar Bedrijfseconomie was. Vanaf 2010 is Knoben ook veel actief als docent bij Tias voor verschillende cursussen op het gebied van onderzoeksmethoden en statistiek.

Knoben heeft diverse beurzen gekregen waaronder een NWO VENI beurs. Zijn onderzoek is gepubliceerd in vele vooraanstaande journals zoals de Academy of Management Journal, Organization Science, Journal of Management en Research Policy. Daarnaast werkt hij samen met diverse maatschappelijke partners, zoals de Kamers van Koophandel, voor zowel het doen van onderzoek als het realiseren van maatschappelijke impact van zijn onderzoek.

