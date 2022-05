M&A: markt nagenoeg stabiel

Er zijn vooralsnog weinig effecten te zien op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt als gevolg van de onrust die er heerst in de wereld. Deze conclusie trekt Jaap Schrover van Crowe Foederer.

Jaap Schrover, partner corporate finance bij Crowe Foederer, constateert een aantal ontwikkelingen in de eerste maanden van 2022. ‘Er was sprake van een lichte stijging van de rente, de inflatie staat op recordhoogte, de energieprijzen zijn torenhoog en dan is er natuurlijk nog de oorlog in Oekraïne. De ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid op de markt, maar vooralsnog is de impact onzeker en zien we weinig effecten op de fusie- en overnamemarkt. Wereldwijd was er sprake van dertig procent minder deals, maar deze trend was niet zichtbaar in Nederland. Hier blijft de markt nagenoeg stabiel.’

Jaap Schrover: ‘De beschikbaarheid van geld en de lage rentes zorgen er bij venture capitalists nog steeds voor veel activiteit in met name tech startups.’

Op zoek naar overnames

Er heerst onzekerheid op de markt, maar aan de andere kant is er nog veel geld. ‘Zolang het geld op de bank staat, rendeert het niet. Dus gaan investeerders op zoek naar overnames’, zegt Schrover. Voor investeerders is er een aantal ontwikkelingen. ‘Voor private equity is de uitdaging het vinden van investeringen met goed rendement. Interessante partijen zijn organisaties die online opereren en sterk inzetten op de digitale transformatie. Wat steeds meer een rol begint te spelen in de keuzes van private equity is de energietransitie, duurzaamheid en sociaal verantwoord investeren. Organisaties die hierop inzetten, hebben al snel een streepje voor.’

‘De beschikbaarheid van geld en de lage rentes zorgen er bij venture capitalists nog steeds voor veel activiteit in met name tech startups. Er is steeds meer buitenlands venture capitalists-kapitaal in Nederland, met hoge waarderingen. Daarnaast wordt steeds vaker al in een vroeg stadium buy-and-build-strategie toegepast. Als het gaat om corporates kiest het merendeel voor het kopen van reeds gevestigde organisaties met bewezen technieken ter versterking van de eigen organisatie. Dat in plaats van eigen ontwikkeling.’

Verschillende beweegredenen

De redenen om zich te begeven op de fusie- en overnamemarkt verschillen per sector, vervolgt Schrover. ‘In de industrie zijn het veiligstellen van de supply chain en verminderen van de CO2-uitstoot de voornaamste drivers voor M&A-activiteit. Daarnaast zorgt het tekort aan geschoolde arbeidskrachten ervoor dat technologie wordt gestimuleerd en er meer wordt geïnvesteerd om het arbeidsprobleem op te lossen. In de gezondheidszorg zijn de belangrijkste groeigebieden digitale zorgaanbieders, productlevering- en distributie, IT voor de gezondheidszorg, medische apparatuur en farmaceutische diensten. De digitalisering gaat naar verwachting leiden tot meer internationale interesse in deze sector.’

De energiesector ondergaat op het moment de meest radicale verandering, benadrukt Schrover. ‘Weten waar de beste investeringskansen liggen is een complexe kwestie, maar wel van vitaal belang om één van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken.’

Marktaandeel vergroten

In de zakelijke dienstverlening ziet de Crowe partner corporate finance veel consolidatie tussen de gevestigde bedrijven. ‘Deals worden verricht om het marktaandeel te vergroten of om nieuwe, disruptieve, technologieën te verwerven. Met name de nieuwe technologieën gaan de voornaamste drivers zijn voor overnames in het restant van dit jaar. De uitdagingen in de publieke sector liggen met name bij energieverbruik, duurzaamheid en CO2-uitstoot. De grootste uitdaging hierin is de transitie van acht miljoen Nederlandse gebouwen van gasverwarming naar hernieuwbare energie tegen 2050.’

