FIOD pakt ondernemers op om miljoenenfraude met coronasteun

Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met een miljoenenfraude met coronasteun TVL. Drie verdachten zijn in bewaring gesteld. De meeste van de aangehouden ondernemers moeten de steun terugbetalen en krijgen naar verwachting een werkstraf.

De groep is vorige week aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Naar een aantal van de aangehouden ondernemers loopt nog een verder strafrechtelijk onderzoek. De meesten zijn naar huis gestuurd met een strafbeschikking van de officier van justitie. Ze moeten het ontvangen TVL-bedrag terugbetalen aan RVO en zullen als het aan het Openbaar Ministerie ligt een ‘hoge werkstraf’ moeten uitvoeren.

Provisie naar hoofdverdachten

Na aanhoudingen vorige week, volgde een grotere actie, die de financiële opsporingsdienst al liet doorschemeren. Het gaat nu om ondernemers die geld op hun rekening ontvingen vanwege de vervalste aanvragen. Daarbij maakten ze vermoedelijk een provisie over naar de hoofdverdachten die de fraude leidden. Er is in totaal voor zes miljoen euro onterecht aan steun opgeëist.

Fraude opgemerkt

TVL-uitvoerder RVO merkte enkele verdachte zaken op bij de aanvragen en deed aangifte van vermoedens van fraude. De hoofdverdachten in de zaak hadden tientallen aanvragen ingediend met omzetten die vele malen hoger waren dan uit de aangifte omzetbelasting bleek. Ze probeerden het daardoor te laten lijken of de referentieomzet veel hoger was om meer subsidie te ontvangen, maar de gegevens strookten niet met die van de Belastingdienst.

Doorzoeking en inbeslagname

Eerder zijn vijf mannen zijn aangehouden en overgebracht naar politiebureaus. Financiële opsporingsdienst FIOD doorzocht hun woningen en drie kantoorpanden. Ze legden daarbij beslag op de fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en 19.000 euro aan contant geld.

