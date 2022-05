Nederlandse industrie groeit minder hard sinds oorlog Oekraïne

De productie van de Nederlandse industrie groeit sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne minder hard. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de gemiddelde dagproductie van de industrie in maart ruim zeven procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Een maand eerder kwam de productiegroei nog uit op dik tien procent.

Dankzij het sterke economische herstel van de coronacrisis, dat eerder werd ingezet, bleef de productie in maart wel groeien. De machine-industrie realiseerde in maart met ruim 35 procent opnieuw de grootste groei. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp daarentegen opnieuw met zo’n 10 procent.

Verbeterd ondernemersvertrouwen

Ondanks de effecten van de oorlog in Oekraïne verbeterde het vertrouwen van ondernemers in de industrie in april en lag het ruim boven het langjarig gemiddelde. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden was positiever.

In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie, waren producenten in april wat minder negatief dan in maart. Toen kelderde het Duitse producentenvertrouwen sterker dan ooit tevoren. Duitse ondernemers waren in april iets minder pessimistisch over de verwachte bedrijvigheid, maar ook iets minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in maart met 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.

