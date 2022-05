NFT transacties stabiliseren dit jaar na explosieve groei in 2021

Het transactievolume van NFT’s is explosief gegroeid in 2021, maar deze groei blijkt niet consistent te zijn en is behoorlijk afgevlakt in 2022. Uit onderzoek van Chainalysis is gebleken dat de NFT-activiteit flink schommelt van maand tot maand en sinds midden februari zelfs een neerwaartse trend vertoont, waarna in april weer herstel te zien was.

Non-fungible tokens, ofwel NFT’s, zijn de afgelopen twee jaar één van de meest dynamische en prominente onderdelen van Web3 geweest. NFT’s zijn op blockchain gebaseerde digitale items waarvan de eenheden, in tegenstelling tot traditionele cryptocurrencies, uniek zijn. NFT’s slaan gegevens op blockchains op – meestal op de Ethereum-blockchain – die kunnen worden gekoppeld aan bestanden als afbeeldingen, video’s en audio, of in sommige gevallen fysieke objecten. NFT’s zijn wereldwijd populair en de meeste transacties vinden plaats op retailniveau – onder de 10.000 dollar.

2021 overtreffen

In 2021 stuurden NFT-verzamelaars meer dan 40 miljard dollar aan cryptocurrency naar zogenaamde smart contracts die geassocieerd zijn met NFT collecties en marktplaatsen. Momenteel ligt de markt op schema om dit te overtreffen in 2022, aangezien verzamelaars dit jaar al meer dan 37 miljard dollar aan cryptocurrency hebben verstuurd naar NFT-gerelateerde smart contracts in 2022. Aan deze cijfers is te zien dat de totale activiteit nog steeds groeit.

Toch zijn er vanaf de zomer van 2021 veel schommelingen in deze groei te zien en bleef de activiteit grotendeels vlak op twee grote pieken na: één in eind augustus, die werd veroorzaakt door de release van de Mutant Ape Yacht Club-collectie, en één die zich uitstrekte van eind januari tot begin februari 2022. Deze laatste piek kwam door door de lancering van de LooksRare NFT-marktplaats.

Herstel na dip

Na deze laatste piek daalde de NFT transactie-activiteit echter aanzienlijk: van 3.9 miljard dollar in de week van 13 februari tot 964 miljoen dollar in de week van 13 maart, het laagste wekelijkse niveau level sinds augustus 2021. Toch begon de NFT markt zich midden april te herstellen en bereikt nu dezelfde wekelijkse volumes als eerder in het jaar, wat waarschijnlijk komt door de recente lancering van Bored Ape Yacht Club’s metaverse project. Ondanks de schommelingen in het transactievolume blijft het aantal actieve kopers en verkopers van NFT’s stijgen.

