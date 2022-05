Nu online: Tech for Executives

Technologie en digitale transformatie is steeds vaker het gespreksonderwerp in de boardroom. De behoefte aan digitale transitie is bij veel organisaties significant toegenomen. Het nieuwe digitale magazine Tech for Executives voorziet in deze behoefte door toegankelijke en inspirerende content over technologie, toekomstige ontwikkelingen en best practices van digital natives.

Tech for Executives verschijnt vier keer per jaar en is bedoeld voor C-level executives, bestuurders op boardroomniveau en influencers. Het digitale magazine behandeld onder andere onderwerpen over:

Digitale strategieën

Digitale transformatie

Thought leadership

Interviews met digitale leiders

Governance

Innovatie

Cyber security

Nieuws over gadgets

Lees hier het eerste nummer.

