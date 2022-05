Nyenrode start Engelstalige (Pre-)Master Accountancy

Vanaf komend najaar biedt Nyenrode Business Universiteit een Engelstalige deeltijdopleiding Accountancy aan. De opleiding voorziet hiermee in een behoefte van accountantskantoren die een groeiende groep buitenlands talent willen opleiden tot registeraccountant. Nyenrode is de enige universiteit in Nederland die de Pre-Master Accountancy in het Engels én in deeltijd aanbiedt. Het voordeel hiervan is dat de opleiding naast het werk op kantoor gevolgd kan worden.

De opleiding is speciaal gericht op buitenlands talent dat binnen Nederlandse accountantsorganisaties wordt opgeleid tot registeraccountant. Zij volgen de Pre-Master, Master of Science in Accountancy en Post-Master RA volledig in het Engels én in deeltijd.

Gefaseerd

De opleiding start dit najaar met de Pre-Master voor een cursusgroep van maximaal 29 deelnemers. Het doel is dat zij samen doorstromen naar de Master en uiteindelijk ook gezamenlijk de Post-Master en daarmee de theoretische RA-opleiding afronden. Het programma richt zich op talent dat niet in aanmerking komt voor de Nederlandstalige opleiding. Myrthe Bon, projectleider Engelstalige (Pre-) Master in Accountancy vertelt: “Op termijn kan de opleiding ook interessant zijn voor studenten die, ondanks dat ze ook in aanmerking komen voor de Nederlandstalige variant, liever de opleiding in het Engels volgen.”

Aandacht voor cultuurverschillen

Net als de Nederlandstalige Masteropleiding van Nyenrode, vormt ook de Engelstalige Master in Accountancy de studenten tot de accountants van de toekomst: professionals die in staat zijn om hun rug recht te houden in complexe situaties. Daarbij besteden de docenten, bijvoorbeeld binnen het vak Professional Leadership Development Journey, extra aandacht aan culturele verschillen. Het programma krijgt vorm in nauw overleg met de accountantskantoren waar de studenten aan de slag gaan.

Internationalisering

Nyenrode heeft internationalisering hoog in het vaandel staan en de Engelstalige Accountancy opleiding sluit hier mooi bij aan. “Ik ben er trots op dat we nu ook buitenlands talent de kans bieden om registeraccountant te worden en dat we voor hen het carrièreperspectief vergroten,” zegt Constant Rams, directeur Accountancy, Controlling en Tax.

