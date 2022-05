Ondernemingen voelen betalingsdruk en zijn minder coulant voor debiteuren

Tijdens de pandemie toonden ondernemers meer begrip voor elkaars betalingsproblemen. Nu de coronasteun is afgelopen en betalingsverplichtingen weer toenemen, zijn ze minder bereid om te wachten op betalingen. Twintig procent van de ondernemers vreest de terugbetaling van de coronasteun, waardoor de druk verder toeneemt.

Dat blijkt uit de maandelijkse bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis. Het aantal incassozaken neemt toe en bedrijven worstelen met het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Facturen blijven langer liggen, waardoor de problemen worden doorgeplaatst in de keten. Ook de gestegen kosten door de energieprijzen en inflatie van grondstofprijzen maakt ondernemers nerveus, waardoor ze meer staan te springen om tijdige betalingen.

Meer spanning

Door alle financiële tegenvallers kijken meer ondernemers naar hun betalingsvoorwaarden en zijn ze minder coulant naar hun debiteuren toe, wat zorgt voor spanningen tussen leveranciers en klanten. Rene Voets van Interpolis waarschuwt ondernemers tegenover BNR dat ze niet eenzijdig de voorwaarden moeten aanpassen. ‘Dat leidt alleen maar tot extra spanningen en incassozaken. En dat is weer een probleem voor je inkomsten of omzet.’

Stoppen steun

‘Naast de zorgen over het binnenhalen van nieuwe opdrachten horen wij van ondernemers dat er minder coulance is richting afnemers en leveranciers,’ zegt Voets in een persbericht. ‘De afgelopen twee jaar toonden ondernemers begrip voor partijen die tijdelijk afspraken over andere betaalvoorwaarden wilden maken. Nu zien we dat relatief oude vorderingen als incassozaak worden ingediend. Dit lijkt samen te gaan met het stoppen van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 april. Ondernemers moeten weer volledig op eigen benen staan en soms de van de overheid ontvangen coronasteun terugbetalen. Dat zorgt ervoor dat de zorgen bij een groep ondernemers toeneemt.’

