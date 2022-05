Onderzoek Stanford University: online vergaderen komt creativiteit niet ten goede

Volgens sommigen heeft thuiswerken de toekomst, anderen hebben daar nog hun twijfels over. Er lijkt nu een argument bijgekomen aan de zijde van de twijfelaars: in het wetenschappelijke tijdschrift Nature verscheen onlangs een onderzoek naar creativiteit bij videovergaderen. Uit het onderzoek blijkt dat Teams, Zoom en Meet onze creativiteit niet bevorderen.

In het onderzoek van onderzoekers Melanie S. Brucks (Columbia University) en Jonathan Levav (Stanford) moesten proefpersonen in tweetallen brainstormen over nieuwe toepassingen van alledaagse voorwerpen, zoals een frisbee of bubbeltjesplastic. Sommige duo’s zaten hiervoor bij elkaar, andere duo’s waren aan het videovergaderen.

Niet alle ideeën waren innovatief

Wat bleek? Face-to-face bedachten de teams in vijf minuten 16,8 toepassingen, digitaal waren dat 14,7 toepassingen. Niet al die nieuwe ideeën waren innovatief volgens de jury. De duo’s die bij elkaar zaten bedachten gemiddeld 7,9 echt creatieve ideeën, de virtuele koppels 6,7.

Onderzoeksgroepen

Om te ontdekken waar het verschil vandaan komt, testten de wetenschappers verschillende variabelen.

Het eerste deel vond plaats onder 602 deelnemers in het laboratorium. Aan het tweede deel van het onderzoek deden 1490 werknemers mee van een telecombedrijf met kantoren in Finland, Hongarije, India, Israël en Portugal. De resultaten waren gelijk in beide groepen.

Vernauwde blik

Een van de oorzaken die Brucks en Levav noemen, vonden ze door de oogbewegingen van de deelnemers te volgen. Hieruit bleek dat de tweetallen aan tafel meer om zich heen keken dan de virtuele tweetallen. Zij waren meer gefixeerd op hun scherm.

De onderzoekers concluderen dat een letterlijke vernauwde blik wellicht leidt tot een figuurlijke vernauwde blik. Door minder oog te hebben voor de omgeving, associëren we minder en komt de creativiteit moeilijker op gang.

Vertrouwen, verbinding en coördinatie

In het onderzoek zijn ook andere verklaringen onderzocht, bijvoorbeeld een verminderd gevoel van vertrouwen of verbinding door het praten via een scherm of een minder soepel verlopend gesprek, door een bemoeilijkte coördinatie in de communicatie. Voor deze verklaringen vonden de wetenschappers echter geen bewijs.

Nog steeds effectief

Het is pas één onderzoek en dus houden de onderzoekers een slag om de arm over de verklaring voor de resultaten. Maar duidelijk is wel dat videovergaderen negatief van invloed kan zijn op de creativiteit. Ook al lijkt het effect gering, in deze tijd waarin videovergaderen aan de orde van de dag is – en dat lijkt een langdurige trend te zijn -, is het toch belangrijke kennis.

De onderzoekers noemden wel twee lichtpuntjes. Ten eerste kwamen beide soorten teams met meerdere creatieve ideeën. Ten tweede selecteerden zowel de face-to-face teams als de virtuele teams een even innovatief idee als ze er eentje moesten uitkiezen.

Bron: Nature

