Overheid begint schoorvoetend met handhaven anti-witwasregister

De overheid gaat met ingang van deze week optreden tegen ondernemers die zich nog niet in het UBO-register hebben geregistreerd als bedrijfseigenaar, meldt de NOS. Sinds 27 maart geldt de verplichting voor eigenaren van ondernemingen om zich aan te melden voor dit register. Er ontbreken nog gegevens van honderdduizenden bedrijfseigenaren.

De eerste vijfhonderd ondernemingen waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is, krijgen deze week een brief. Nederlandse ondernemers kregen vanaf de invoering van het register in september 2020 anderhalf jaar de tijd om de gegevens van hun “uiteindelijke belanghebbenden” door te geven. Ongeveer 40 procent van alle vennootschappen en organisaties heeft hun “uiteindelijk belanghebbende” nog niet opgegeven. Zo’n 700.000 eigenaren blijven daardoor onder de radar, aldus de NOS.

Het UBO-register is in heel Europa ingevoerd en moet het makkelijker maken om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen. Ook kan het worden gebruikt bij de controle op het naleven van sancties.

