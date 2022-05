Raad voor de rechtspraak: aantal bankroeten blijft op laag niveau

Het aantal faillissementen in Nederland blijft op een laag niveau. Rechtbanken hebben vorige maand zelfs beduidend minder bankroeten uitgesproken dan een maand eerder en in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt de Raad voor de rechtspraak. Toch leeft er bij ondernemers in Nederland ook de vrees dat de grote economische klap van de coronacrisis nog moet komen.

In totaal werden er in april 135 bedrijven, organisaties en individuen bankroet verklaard. Dit zijn er 102 minder dan in maart. In april vorig jaar lag het aantal 79 hoger.

Veel minder faillissementen

Het aantal bankroeten is eigenlijk al sinds mei 2020 veel lager dan in de periode voor de coronacrisis. De oorzaak daarvan is niet onderzocht, maar waarschijnlijk heeft dit wel met de virusuitbraak te maken. In februari en maart liep het aantal faillissementen voorzichtig weer wat op. Maar die toename zette afgelopen maand niet door.

De Raad voor de rechtspraak heeft eerder herhaaldelijk gewezen op het coulantere beleid van rechters tijdens de crisis. Economen hebben verder vaak aangegeven dat de overheid met zijn massale coronasteun veel bedrijven overeind heeft gehouden.

Geen duurzaam effect

Nu de coronasteun van de overheid is gestopt zouden veel ondernemers mogelijk alsnog in de problemen kunnen komen, vreest onder meer kappersbrancheorganisatie ANKO. “De overheid heeft met coronasteun werkgelegenheid willen behouden, maar als er niets gebeurt zal die steun geen duurzaam effect hebben”, stelt ANKO-voorzitter Maurice Crusio.

Hij wijst er in een verklaring op dat veel ondernemers zich tijdens de pandemie flink in de schulden hebben moeten steken en roept de overheid op om te hulp te schieten. “We lijken te vergeten dat ondernemers deze zorgen en schulden te danken hebben aan extreme overmacht. Kwijtschelding van belastingschuld én compensatie van verloren omzet zou dus passend zijn.”

