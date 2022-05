De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2022-5 ‘Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 – aangepaste alinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen’ gepubliceerd.

Op 25 november 2021 is RJ-Uiting 2021-12 ‘Vorming van wettelijke reserves bij toepassing van IFRS 17 – ontwerpalinea’s in hoofdstuk 240 Eigen Vermogen’ gepubliceerd. In die RJ-Uiting is ook nader ingegaan op de achtergrond en (toekomstige) toepassing van IFRS 17 ‘Insurance contracts’. Naar aanleiding daarvan heeft de RJ in RJ-Uiting 2021-12 voorstellen gedaan tot het opnemen van nieuwe of gewijzigde ontwerp-alinea’s in hoofdstuk 240 ‘Eigen vermogen’. Na ontvangen commentaar op RJ-Uiting 2021-12 heeft de RJ heeft besloten een verduidelijking in alinea 240.224c door te voeren. In deze RJ-Uiting 2022-5 wordt hier nader toelichting op gegeven.

Download RJ-Uiting 2022-5

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl.

Lees ook

RJ-Uiting 2022-4: Sancties na oorlog in Oekraïne in de jaarverslaggeving 2021

RJ-Uiting 2022-3: Ontwerp-richtlijn hoofdstuk 655 Zorgaanbieders en C3 Kleine zorgaanbieders

Volg Executive Finance op LinkedIn!