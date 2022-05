Top Rabobank wist al jaren van gebrekkig toezicht op witwassen

De top van Rabobank weet al sinds acht jaar dat de witwasaanpak van de bank tekortschiet. Pas begin 2019 erkende Rabobank publiekelijk dat het enkele maanden eerder een boete had gekregen vanwege gebrekkig toezicht op witwassen. Maar al in 2014 gaf een interne accountant bijna alle lokale kantoren een onvoldoende vanwege ontoereikend toezicht op klanten. Het leidde tot felle discussies tussen de top van de bank en toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

Rabobank investeerde de afgelopen jaren in totaal 1,6 miljard euro in haar antiwitwasafdeling. Dat was nodig om achterstanden weg te werken die er zijn in het screenen van klanten en meldingen van mogelijke witwastransacties. Maar dat heeft de problemen niet opgelost. De achterstand in het aantal klanten dat nagetrokken moet worden, is alleen maar toegenomen. Volgens NRC stelt Rabobank in een reactie hard te werken aan het wegwerken van de achterstanden.

Volg Executive Finance op LinkedIn!