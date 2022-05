VEB: Dialoog terug naar normaal

De jaarlijkse vergadering met aandeelhouders (ava) is het moment van verantwoording voor bestuurders. De afgelopen twee jaar zorgde corona voor belemmeringen; dit voorjaar kan de dialoog weer worden herpakt. De VEB bezoekt vrijwel alle vergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. De opvallende zaken tot nu toe.

Alleen virtueel

Tien bedrijven hebben ervoor gekozen de aandeelhoudersvergadering volledig virtueel te houden. Het gaat om InPost, Marel, AkzoNobel, Alfen, AMG, Fugro, JDE Peet’s, SBM Offshore, Philips en ESG Core Investments.

Dat deze bedrijven niet hebben gekozen voor een fysieke bijeenkomst – waar aandeelhouders het bestuur en commissarissen in de ogen kunnen kijken – is vreemd. Op 23 maart werden de beperkende maatregelen in verband met corona opgeheven.

De wetgever staat tot eind juni een volledig virtuele vergadering toe. Maar veruit de meeste beursfondsen kiezen na twee jaar virtueel vergaderen voor een fysieke bijeenkomst.

Veel commissarissen gebruikten hun speciale bevoegdheid om af te wijken van het beloningsbeleid

Discretionaire bonussen

2021 was een gek jaar. Als gevolg van terugkerende lockdowns en verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens, verliep het jaar anders dan velen hadden voorspeld.

En dat heeft implicaties voor de bonus. Veel commissarissen gebruikten hun speciale bevoegdheid om af te wijken van het beloningsbeleid. In sommige gevallen werd aan de regels gesleuteld om de bonus hoger te laten uitvallen, zoals bij Philips (compensatie voor verstoringen in toeleveringsketen), AkzoNobel (verlaging ROI-doelstelling) en Accell (vervanging doelstelling Total Shareholder Return door duurzaamheidstargets en winst per aandeel).

De bonus werd ook in enkele gevallen neerwaarts bijgesteld. Zo scoorde Wereldhave-ceo Matthijs Storm bovengemiddeld op het doel om het Franse vastgoed te verkopen. Maar commissarissen stelden de bonus neerwaarts bij, omdat het vastgoed ver onder boekwaarde de deur uitging. Bij bodemonderzoeker Fugro werd de jaarbonus verlaagd vanwege drie dodelijke ongelukken.

Ingetrokken agendapunten

Tot nu toe voerden twee bedrijven in aanloop naar de vergadering een voorstel van de agenda af. Bij ASML moest Deloitte zich terugtrekken als accountant vanwege een belangenconflict. Vopak haalde drie dagen voor de vergadering, “na overleg met aandeelhouders en andere stakeholders”, een nieuw beloningsvoorstel voor commissarissen van de agenda.

De volledige bevinding van de VEB vindt u hier.

Volg Executive Finance op LinkedIn!