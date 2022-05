Vicepresident ECB: renteverhoging in juli niet waarschijnlijk

Het is mogelijk dat de Europese Centrale Bank (ECB) in juli met een eerste renteverhoging in jaren komt, maar dat wil niet zeggen dat het waarschijnlijk is. Dat heeft Luis de Guindos, de tweede man van de ECB, gezegd tegen de Spaanse krant El Correo.

Met de opmerkingen voedt de vicepresident van de centrale bank de discussie over wanneer de ECB zijn belangrijkste rentetarief omhoog gooit. Onlangs mengde De Guindos zich ook al in het publieke debat hierover. Toen had hij het eveneens over juli. Nu lijkt hij zijn woorden van toen wat te nuanceren.

Weg vrij voor rentestap

In juli is naar verwachting namelijk het opkoopprogramma afgebouwd en dat maakt de weg vrij voor een eerste rentestap. Daarmee kan de ECB reageren op de hard opgelopen inflatie. Maar wanneer de rente echt omhoog gaat, hangt volgens De Guindos af van de nieuwe economische prognoses die de beleidsmakers van de centrale bank bij hun volgende vergadering in juni bespreken.

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staan de beleidsmakers bij de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. Dat een renteverhoging niet al te lang meer kan wachten, is daarom wel duidelijk. Economen houden er inmiddels al rekening mee dat de rente dit jaar zeker twee en mogelijk zelfs drie keer wordt aangepast.

De laatste keer dat de rente in de eurozone werd verhoogd was toen de Fransman Jean-Claude Trichet nog de hoogste baas was bij de ECB. Zijn opvolger Mario Draghi voerde sinds eind 2011 alleen maar renteverlagingen door. De huidige ECB-president Christine Lagarde heeft sinds haar aantreden in november 2019 de rente nog niet aangepast.

