VRC op zoek naar beste RC’ers

De Vereniging van Registercontrollers stelt binnenkort weer de RC Top-50 en RC Top-20 samen. Op deze ranglijsten staan registercontrollers met een eindverantwoordelijke functie die het afgelopen jaar mooie resultaten hebben geboekt. De VRC publiceert ieder jaar een RC Top-50 en een de RC Top-20. De RC Top-50 heeft betrekking op het bedrijfsleven, de RC Top-20 op de not-for-profitsector.

RC’ers komen in aanmerking voor een plaats in de RC Top-50 als ze in 2021 binnen een bedrijf of bedrijfsonderdeel een aantoonbaar eindverantwoordelijke functie hadden. Ze zijn lid van het hoogste bestuursorgaan (Raad van Bestuur, executive committee, directie etc.) van een bedrijf of bedrijfsonderdeel. Dit bedrijfsonderdeel is een voor de markt duidelijk herkenbaar en bekend deel van de organisatie. Het maakt hierbij niet uit of de bedrijfsonderdelen zijn onderverdeeld naar productcategorie of geografisch gebied. De positie op de ranglijst wordt bepaald door de omzet van het bedrijf of bedrijfsonderdeel in het jaar 2021.

Voor de Top-20 komen RC’ers in aanmerking die in 2021 een eindverantwoordelijke functie hadden in een not-for-profitorganisatie.

Rangschikking

De rangschikking voor de RC Top-20 is niet op omzet, maar op sociaal bereik: hoeveel mensen heeft de organisatie bereikt? Omdat dit criterium verschilt per organisatie is voor de not-for-profit een indeling gemaakt in sectoren, elk met een verschillend criterium.

Hoe werkt het?

Wanneer je denkt dat jij (of een andere RC) op een van deze lijsten thuishoort, laat het ons dan weten. Stuur uiterlijk 17 juni een mail naar d.vanson@vrc.nl en vermeld daarin:

voor welke lijst je aanmelding is: de RC Top-50 of RC Top-20

je volledige naam en titulatuur

functiebenaming

bedrijf en/of (eventueel) bedrijfsonderdeel

(eventuele) beursnotering

de omzet, dan wel het relevante top-20 criterium over 2021 van je bedrijf of bedrijfsonderdeel

indien mogelijk een document, bijvoorbeeld jaarverslag, waaruit een en ander blijkt.

De lijst wordt na de zomer gepubliceerd op de website. Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar d.vanson@vrc.nl.

