VRC partner Nationale Controllersdag

Donderdag 16 juni vindt de Nationale Controllersdag 2022 plaats. Dit jaar bevindt het evenement zich op Het Grootste Kennisfestival van Nederland en hebben bezoekers daardoor toegang tot veel extra’s met 75 sprekers, 12 podia, 5 artiesten, een boekenmarkt, controllersplein en nog veel meer.

De Vereniging van Registercontrollers (VRC) is dit jaar partner van deze speciale editie van het evenement. De VRC die sinds 1988 de afgestudeerden van de diverse post-masteropleidingen tot Registercontroller (RC) verenigt, heeft inmiddels meer dan 5.000 leden. Samen zetten zij zich in voor het vergaren van kennis en het zoeken naar verbinding in de finance-wereld. Als partner van de Nationale Controllersdag krijgen VRC-leden een flinke korting op de entreeprijs van de Nationale Controllersdag. Normaal kosten kaartjes 595 euro, leden van VRC betalen 400 euro.

Stevig inhoudelijk programma

De Nationale Controllersdag heeft van 9.00 tot 17.00 uur een stevig inhoudelijk programma voor controllers, met topsprekers als econoom Mathijs Bouman, Auping cfo Linda Hoebe, tech-ondernemer Jim Stolze, Jeroen Smit, Visma-directeur John Reijnders, digital transformation expert en cio James van de Merbel, ethiek-docent Sacha Spoor, overtuigpsycholoog Pacelle van Goethem, communicatiedeskunidge Piet Hein Coebergh en agile-expert Rini van Solingen.

Festivalsfeer

Vanaf 13.00 uur start daarnaast Het Grootste Kennisfestival van Nederland. De organisatoren daarvan zijn dit evenement gestart als tegengif tegen evenementen waar deelnemers worden sufgepraat. Bij een regulier kennisevenement leren bezoekers veel, maar is de energie daarna wel op. Dit evenement in Deventer, waar de Nationale Controllersdag bij aansluit, zoekt een festivalsfeer met muziek, theater, eten en drinken en natuurlijk ook kennisvergaring en netwerkactiviteiten. U stelt helemaal uw eigen programma samen. Met een keuze uit 75 sprekers, 12 podia en 5 artiesten moet dat wel lukken!

Dé dag voor controllers

Het thema van de dag voor controllers is ‘De Controller als verbinder’. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie, uw team, uzelf en uw collega’s klaar zijn voor de uitdagingen die nu en in de toekomst op jullie afkomen. En hoe blijft u daarin innoveren en ontwikkelen. Zet het in uw agenda: 16 juni is een dag voor financials die durven te innoveren. Vol nieuwe inzichten, kennis en praktisch toepasbare tips van topsprekers over de belangrijke thema’s die u als controller nu bezighouden.

