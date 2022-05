Waarom u moet blijven leren in finance?

‘It’s the only way!’

‘Je bent nooit te oud om te leren’, zo luidt de gevleugelde uitspraak. Maar het belang van leren wordt nog lang niet altijd op waarde geschat. Dit terwijl de noodzaak zo hoog is omdat er sprake is van een kantelend arbeidsperspectief waarin niet het werk of de functie, maar de mens met al zijn talenten centraal staat. Deze whitepaper schetst het belang van een leven lang leren, beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en schetst de mogelijkheden voor u.

Het werkveld van de financial is onderhevig aan grote veranderingen. Dit als gevolg van grote maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Grote kans dat u één of meerdere van de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden: Is uw organisatie digitaal aan het transformeren? Ziet u de rol van finance professionals en uw eigen rol hierdoor versneld veranderen? Merkt u dat u hierdoor een nieuwe skillset nodig heeft? Heeft u als manager of hoofd van de financeafdeling meer moeite met het behouden of werven van financiële medewerkers? Finance professionals vinden het steeds belangrijker dat hun werkgever investeert in bijscholing en trainingen. Vindt u dat ook?

Dit alles maakt de noodzaak duidelijk om u als financial te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de laatste trends.

U leest in deze whitepaper over de volgende aspecten:

Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van een leven lang leren

Ontwikkelingen op het gebied van de financiële functie

Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt?

Salarisontwikkeling in de financiële functie

Relevante opleidingen

