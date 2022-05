William Goossens begint als nieuwe CFO van 247TailorSteel

William Goossens wordt per 1 juni 2022 aangesteld als de nieuwe CFO van 247TailorSteel. Goossens heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring in diverse branches.

De afgelopen jaren werkte hij onder andere als CFO bij Van Mourik Group, ATAG Verwarming, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher en Amefa. In deze rol bij 247TailorSteel wordt Goossens verantwoordelijk voor de financiën van de organisatie.

Mooie kans

“De innovatieve drive van 247TailorSteel is inspirerend en ik kijk ernaar uit om bij dit vooruitstrevende bedrijf te komen werken dat de uitdagingen en kansen aanpakt om verdere groei te realiseren. Het is voor mij een hele mooie kans om deel uit te maken van dit team en om in mijn rol als CFO een belangrijke bijdrage te leveren om de groeiplannen te verwezenlijken”, aldus Goossens.

Uitdagingen voor de toekomst

247TailorSteel heeft het jaar 2021 afgesloten met €157 miljoen omzet en een groei van bijna 50 procent ten opzichte van 2020. “In de komende jaren willen we deze omzetgroei doorzetten en we zijn daarom verheugd met de komst van William. De opgedane kennis en ervaring die William met zich meebrengt, is voor ons ontzettend waardevol. Ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie bijdrage gaat leveren aan onze organisatie”, aldus Carl Berlo, CEO van 247TailorSteel.

