Aantal faillissementen stijgt wel, maar blijft op laag niveau

Het aantal bedrijven dat in mei failliet is gegaan is iets gestegen ten opzichte van een maand eerder. Evengoed ligt het aantal nog altijd op een laag niveau, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het statistiekbureau werden er in mei 189 bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard. Dat waren er 71 meer dan in april toen het laagste aantal ooit werd gemeten.

Van alle bedrijfstakken had de handel met 25 het grootste aantal faillissementen maar dat is ook de tak met de meeste ondernemingen. Relatief gezien werden in april de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Het CBS-cijfer is gecorrigeerd voor het aantal zittingsdagen, want veel rechtbanken doen hun faillissementsuitspraken op een vaste dag in de week. Van die vaste dag, doorgaans dinsdag, zijn er in de ene maand meer dan in de andere maand.

Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam dat aantal tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen, mogelijk ook geholpen door de coronasteun aan bedrijven. De generieke steun stopte in de loop van 2021.

