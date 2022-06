Amsterdams rentebesluit ECB is hoogtepunt nieuwe beursweek

Beleggers wacht, gelet op de agenda, een relatief rustige beursweek. Hoogtepunt lijkt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) te worden. Ook wordt nog uitgekeken naar de nieuwe gegevens over bijvoorbeeld de Duitse industrie. Daarnaast is het interessant wat de olieprijzen gaan doen. Olie – en daarmee ook benzine aan de pomp – is de laatste tijd weer in rap tempo duurder geworden.

De rentevergadering van de ECB is dit keer eenmalig in Amsterdam. Kenners rekenen over het algemeen nu nog niet op een rentestap, maar in juli wel. ECB-president Christine Lagarde kondigde namelijk al aan dat de weg vrij lijkt voor een eerste renteverhoging in juli. Over hoeveel de rente dan omhoog kan, lijken de meningen nog verdeeld. Mogelijk geeft Lagarde daarover op de persconferentie in de Amsterdamse Hermitage op donderdag meer duidelijkheid.

Grote druk

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staan de beleidsmakers bij de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. Een renteverhoging ligt voor de hand, omdat een hogere rente het aantrekkelijker maakt om geld op te sparen en niet meteen uit te geven. Dat kan helpen om de inflatie omlaag te krijgen.

Op de agenda staan verder nog updates van meerdere macro-economische gegevens. Ook staan er rentebesluiten op het programma in onder meer Australië en Rusland. Wat betreft bedrijfsresultaten is de kalender vrijwel leeg. In de Verenigde Staten kunnen beleggers zich nog verheugen op de cijfers van soepfabrikant Campbell Soup.

Volg Executive Finance op LinkedIn!