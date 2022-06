André Haag benoemd tot CFO van de Volksbank

Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de Volksbank benoemt aandeelhouder NLFI André Haag per 1 augustus 2022 tot CFO van de Volksbank. De ondernemingsraad heeft hierover advies uitgebracht en steunt de benoeming. De benoeming van Haag is goedgekeurd door de toezichthouders. Zijn benoemingstermijn loopt tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

Haag beschikt over een ruime ervaring als financieel bestuurder bij zowel een Nederlandse bank als een internationale financiële instelling. Haag maakt de overstap van Triodos Bank N.V. waar hij als CFO deel uitmaakte van de Raad van Bestuur. Van 2016 tot 2019 was hij lid van de Raad van Bestuur en CFO bij Deutsche Holdings (Luxembourg) S.à r.l. Daarvoor doorliep hij sinds 2011 verschillende leidinggevende functies bij Deutsche Bank in Luxemburg en Duitsland, met name als Country CFO Luxemburg en Director in Regional Finance Duitsland. Haag begon zijn loopbaan bij IBM Financial Consulting en werkte vervolgens in diverse functies bij PA-Consulting Groep en Ernst & Young.

Juiste achtergrond

Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank: “De Raad van Commissarissen is blij met de benoeming van Haag tot CFO en lid van het Executive Committee van de bank. Haag beschikt als ervaren CFO, ook bij een bank met een duurzaam en maatschappelijk profiel, bij uitstek over de juiste achtergrond en kwaliteiten om bij te dragen aan een succesvolle realisatie van de strategie van de Volksbank.”

Martijn Gribnau, directievoorzitter van de Volksbank: “Ik heet André Haag van harte welkom bij de Volksbank. Zijn visie en ervaring zijn een waardevolle aanvulling op het Executive Committee en ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken aan de verdere uitvoering van onze strategie.“

Volg Executive Finance op LinkedIn!