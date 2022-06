Banken moeten deposito’s Rusland en Belarus melden

Banken die deposito’s van meer dan 100.000 euro houden voor Russische of Belarussische onderdanen, moeten dit uiterlijk 3 juni melden. Dat volgt uit nieuwe Europese regels.

Deze meldplicht staat voor Rusland in art. 5 octies van Verordening 833/2014 en voor Belarus in art. 1 septvicies van Verordening 765/2006. Op basis van deze verordening zijn kredietinstellingen verplicht om uiterlijk op 3 juni 2022:

Aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100.000 euro die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven, of van in Rusland of de Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Zij verstrekken om de twaalf maanden updates over de bedragen van deze deposito’s.

Aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100.000 euro die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

Melden via het Digitaal Loket Rapportages

DNB is in opdracht van het ministerie van Financiën in Nederland het meldpunt. DNB houdt verder geen toezicht op naleving van de meldplicht. Banken kunnen voor het indienen van de melding gebruikmaken van het Digitaal Loket Rapportages (DLR). Bij de melding in het Digitaal Loket Rapportages kunnen ze gebruikmaken van het format dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld door European Banken Authority.

