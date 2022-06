Bedrijven verkopen hun product vaak ten onrechte als ‘circulair’

Het klinkt hip en klimaatvriendelijk, en al zit er vaak een kern van waarheid in: bedrijven die hun producten en diensten ‘circulair’ noemen, maken die claim vaak niet waar. Dat is een van de belangrijkste conclusies van Rachel Greer, die aan de Erasmus Universiteit promoveerde op onderzoek waarin ze bekeek of bedrijven de term circulair terecht gebruiken, schrijft Trouw.

“Er is vaak sprake van goede intenties”, zo begint Greer positief. Ondernemers willen laten blijken dat ze stappen zetten voor het milieu en dat ze afval een nieuw leven geven. “Maar om werkelijk circulair te zijn moet je aan elk schakeltje in de hele keten van een product of dienst denken”, zegt ze. Als voorbeeld van een goed, geslaagd project noemt zij een circulaire cateraar die door alle ketens – van inkoop tot kliekjes – duurzaamheid borgt.

Grote opgave

Dat lukt maar weinig bedrijven. Elke grondstof duurzaam inzetten en zorgen dat alles steeds opnieuw gebruikt wordt, de kern van de circulaire economie, is een grote opgave. Dat producten toch steeds vaker als circulair worden aangeboden en als zodanig worden gepromoot heeft volgens de onderzoekers, verbonden aan instituut Drift, meerdere oorzaken. Een poging tot greenwashing kan een reden zijn van een valse claim, maar: “Veel vaker is er sprake van kennisgebrek of technische obstakels, waardoor iets ten onrechte als circulair bestempeld wordt”, zegt Greer.

