Boer & Croon wordt onderdeel Aeves Groep

Twee bekende spelers in de advieswereld gaan de krachten bundelen. Met de samenvoeging van Aeves Groep en Boer & Croon ontstaat een nieuwe zakelijke dienstverlener – AB&C Groep – met een omzet van meer dan 130 miljoen euro. De twee spreken van een fusie, maar de nieuwe moeder is met 90 miljoen euro omzet ruim twee keer groter.

Aeves Groep zit in het inkoopdomein. Via zes verschillende labels is het bureau actief in de hele keten, van consultancy en detachering tot outsourcing, executive search en digitale tools. Aeves Groep is met 550 plus medewerkers marktleider in het domein en is vooral sterk in de publieke en semi-publieke sectoren.

Boer & Croon is een van de meest gevestigde namen in de Nederlandse wereld van management advisering. Het bedrijf, opgericht in 1973, is vooral bekend voor zijn executive en interim management diensten, en is daarnaast actief in executive search en het leveren van young professionals. De circa 140 professionals van Boer & Croon werken in de publieke en private sector.

Toch biedt de krachtenbundeling tal van voordelen op, laten de kersverse bestuurders van AB&C Groep (zoals de nieuwe gecombineerde onderneming gaat heten) weten. Sherief Abdalla, Chief Executive Officer: “We hebben de samenwerking zeer grondig met elkaar verkend. Hoogwaardige zakelijke dienstverlening is wat Aeves en Boer & Croon verbindt. We zien een erg goede match in de (groei-)ambities. En er is een goede culturele fit.”

Robuust bedrijf

“Met AB&C Groep ontstaat een robuust bedrijf met een gebalanceerde omzetverdeling in zowel de publieke als private sector. Zowel Aeves als Boer & Croon kunnen hun klanten een breder en completer pakket aan diensten aanbieden. Samen bieden we onze opdrachtgevers ondersteuning voor alle C-level uitdagingen”, aldus Jaap Heeringa, Chief Commercial Officer.

Claire Leussink-Nies, Chief Operations Officer: “Door verder te gaan als AB&C Groep vergroten we niet alleen de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers, maar ook onze aantrekkelijkheid voor zowel onze huidige professionals als voor nieuw talent. Deze krachtenbundeling biedt nog meer ruimte voor opleiding en kennisontwikkeling door meer variatie in proposities, sectoren en opdrachten, ook internationaal.”

Adriaan Pekelharing CFO

De vierde bestuurder – en Chief Financial Officer – van de nieuwe directie wordt Adriaan Pekelharing, nu Financieel Directeur bij Aeves Groep. Voor Boer & Croon betekent de deal een einde aan de zelfstandigheid van de firma. Aan het ‘merk’ wordt echter niet getornd. Abdalla: “De naam is veel te sterk om te laten verdwijnen. Het is niet voor niets dat we de naam van onze groep nu omvormen.”

Heeringa: “We gaan zelfstandig opereren als onderdeel van de AB&C Groep onder de eigen merknaam, met behoud van eigen identiteit, cultuur en directie, net zoals de bestaande labels van Aeves. De directie van Boer & Croon blijft bestaan uit Eelco Koehoorn (voorzitter), Jaap Heeringa (Chief Commercial Officer) en Lidia Drost (Chief HR Officer). De huidige Chief Operations Officer, Jos Zandhuis, zal na een overdrachtsperiode terugtreden uit het bestuur.

Verdere groeiambitie

Samen gaan de twee partijen – met de financiële steun van de Utrechtse investeerder Gate Invest (dat een meerderheid heeft in AB&C Groep) – verder bouwen.Bijvoorbeeld door uit te breiden naar nieuwe werkvelden, of door elkaars diensten op elkaar te laten aansluiten. Claire Leussink: “Klanten die inkoopdiensten afnemen hebben steeds bredere vragen, bijvoorbeeld over digitalisering, of hebben tijdelijk mensen nodig. Dat maakt dat wij ook moeten uitbreiden.”

Heeringa wijst op de grotere armslag om via overnames verder te groeien. “Er vindt veel consolidatie plaats in de adviessector en wij hebben ook de ambitie om te groeien door overnames. De aansluiting bij Aeves Groep vergroot deze mogelijkheden.” Een overnameprijs is door de partijen niet bekendgemaakt. De fusie is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt.

