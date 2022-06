Finance professional wordt analytische en communicatief vaardige leider

De finance professional die in de toekomst relevant wil blijven, moet zijn analytische, leiderschaps- en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Maar liefst 39 procent van de CFO’s geeft aan dat het analytisch vermogen momenteel de belangrijkste vaardigheid in zijn team is. In de toekomst wint deze skill het echter niet meer van de leiderschapsvaardigheden.

Waar nu nog 29 procent van de CFO’s aangeeft dat deze vaardigheid nodig is, staat leiderschap in de toekomst op een gedeelde eerste plek met het analytisch vermogen (36%). De derde belangrijkste vaardigheid volgens dertig procent van de CFO’s is communicatie. Dit geldt zowel nu als in de toekomst. Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Visma | Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven die dit jaar voor de vijfde keer is uitgevoerd.

Het belang van datagedrevenheid

De datagedrevenheid van organisaties maakt de veranderende rol van de finance professional mogelijk. Binnen maar liefst 96 procent van de bedrijven wordt gewerkt met data. Eén op de vijf organisaties (19%) is zelfs al volledig datagedreven. Bij de overige organisaties ondersteunt de data de processen (48%) en wordt data verzameld, maar nog niet optimaal ingezet (29%). De belangrijkste motivatie om wél datagedreven te worden is voor efficiëntieverhoging van bedrijfsprocessen. Een kwart van de finance professionals (24%) stipt het belang hiervan aan. Zeker nu we locatie- en tijdonafhankelijk zijn gaan werken, is het belangrijk om de bedrijfsprocessen efficiënt in te richten. Andere redenen om datagedreven te worden zijn kostenbesparing (15%) en omzetverhoging (15%).

Wanneer deze data juist geïnterpreteerd worden, kan een organisatie de verwachte groei, de kans op een faillissement of het betaalgedrag van de klant voorspellen. Hierdoor zijn finance professionals in staat sneller kansen en risico’s te identificeren voor zowel de organisatie als de klant. Dit verklaart mede waarom CFO’s het belangrijk vinden dat professionals beschikken over onder andere analytische-, leiderschaps-, en communicatieve vaardigheden.

Grote verandering

Adriaan Kom, Managing Director bij Visma | Onguard: “De rol van de finance professional is aan een grote verandering onderhevig. Omdat bijvoorbeeld intelligente automatisering zijn intrede doet, worden veel handmatige en repetitieve uitgevoerd door de software zelf. Dit betekent dat de finance professional steeds meer bezig is met meer het analyseren van data, strategische vraagstukken oplossen en uiteindelijk het management en de directie hierover adviseert. Persoonlijk leiderschap is hierin essentieel. Ook wordt het contact met de klant hierdoor anders. Waar software de meer eenvoudige taken uit handen neemt, kan de finance professional het verschil maken door zich te focussen op maatwerk.”

