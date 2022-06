ECB-president Lagarde belooft harde aanpak hoge inflatie

De Europese Centrale Bank (ECB) belooft er alles aan te zullen doen om de hoge inflatie in het eurogebied aan te pakken. Volgens ECB-president Christine Lagarde zal de centrale bank daarbij “zo ver gaan als nodig is”. Ook zal de inflatie de komende tijd nog “ongewenst hoog” blijven.

Dat zei Lagarde op een bijeenkomst van de ECB in het Portugese Sintra. De ECB gaat bij de beleidsvergadering van volgende maand voor het eerst in meer dan tien jaar de rente verhogen, waarschijnlijk met een kwart procentpunt.

Op recordniveau

De inflatie in de eurozone lag in mei op een recordniveau van 8,1 procent, vooral aangejaagd door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen vanwege de oorlog in Oekraïne. Lagarde zegt dat de hoge inflatie een “grote uitdaging” is en dat de ECB er dus alles aan zal doen om te zorgen dat de inflatie op de middelbare termijn stabiliseert op de doelstelling van 2 procent. Daarmee sluit ze nog sterkere renteverhogingen niet uit.

Lagarde stelde dat de huidige niveaus van prijsstijgingen in industriële en agrarische goederen niet meer zijn gezien sinds de jaren tachtig en dat de inflatiedruk groter en breder wordt. Daarnaast drukt de hoge inflatie op de koopkracht van huishoudens en zorgt “economische turbulentie” voor zwakkere groei.

Positieve cijfers

De ECB denkt overigens niet dat de economie van de eurozone in een recessie zal belanden. Er wordt nog steeds gerekend op positieve cijfers. De bank had eerder gezegd niet te verwachten dat de eurozone een periode van stagflatie zal doormaken zoals in de jaren zeventig. Er is sprake van stagflatie als de economische groei vertraagt en de inflatie snel stijgt.

Vrijdag komen nieuwe cijfers naar buiten over de inflatie in de eurolanden. Economen verwachten in doorsnee dat de consumentenprijzen in juni met 8,5 procent zijn gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee zou dus een nieuw record worden aangetikt.

Volg Executive Finance op LinkedIn!