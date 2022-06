Enza Zaden verwelkomt Dirk Neelis als nieuwe CFO

Dirk Neelis is per 1 september de nieuwe CFO van groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden. Dit heeft de raad van commissarissen bekend gemaakt. Neelis wordt ook lid van de raad van bestuur.

Jaap Mazereeuw, CEO van Enza Zaden: “Ik ben verheugd Dirk Neelis te verwelkomen in de Raad van Bestuur van Enza Zaden. Hij brengt een brede ervaring mee van internationale bedrijven in dynamische industrieën. Zijn diepgaande kennis en inzicht uit zijn lange carrière zullen van toegevoegde waarde zijn voor het werk van de Raad van Bestuur en zullen ons helpen bij het verder uitvoeren van onze strategie en het realiseren van onze ambities. Daarnaast verwachten we dat hij ook goed zal passen in de Enza Zaden cultuur.”

Dirk Neelis: “Ik ben zeer verheugd om per 1 september 2022 als CFO in dienst te treden bij Enza Zaden en in de fascinerende wereld van de groenteveredeling te stappen. Ik zie ik ernaar uit om in deze rol verder bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van Enza Zaden en aan de mooie ambitie om mensen over de hele wereld toegang te geven tot een breed scala aan gezonde groenten.”

Over Dirk Neelis

Dirk Neelis is momenteel Vice President Finance & Control bij Air France-KLM Cargo. Daarvoor bekleedde hij diverse senior management- en directiefuncties bij Air France-KLM, waaronder VP Finance & Control bij KLM Cityhopper en VP Controlling Commercial Marketing, en was hij van 2014 tot 2022 CFO bij Transavia. Dirk Neelis heeft de Nederlandse nationaliteit en behaalde zijn doctoraal Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft ook een RC, post graduate degree in Business Economics van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

