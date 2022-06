EU wil naamcheck bij betalingen verplichten

De Europese Unie wil Europese banken verplichten om bij overboekingen te controleren of het ingevulde rekeningnummer en de naam van de begunstigde met elkaar corresponderen. De meeste banken in Nederland hebben zo’n systeem – bekend als de IBAN-naamcheck – al op vrijwillige basis ingevoerd. Dat heeft volgens het Financieele Dagblad factuurfraude binnen onze landsgrenzen met 80 gereduceerd.

Bij de IBAN-naamcheck krijgt de overboeker van geld een waarschuwing als het rekeningnummer niet matcht met de naam die is ingevuld. De betaler kan dan nog steeds besluiten de transactie te laten doorgaan. Bij betalingen naar het buitenland krijgt de verzender nu nog de boodschap dat de transactie niet gecontroleerd kan worden.

Geen dag tussen payments

Het voorstel van de Europese Commissie volgt naar verwachting eind september. Brussel schrijft niet voor welke technologie gebruikt moet worden, stelt het FD. Maar het Nederlandse SurePay loopt voorop in deze markt. Het EU-plan hangt samen met het initiatief om van instant payments het nieuwe normaal te maken in het Europese betalingsverkeer. Bij instantbetalingen wordt geld direct van de ene op de andere rekening geboekt en zit er geen dag tussen, zoals in veel EU-landen nu nog het geval is.

