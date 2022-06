Experts verwachten piek faillissementen in eerste helft 2023

Het aantal faillissementen gaat in de tweede helft van het jaar stijgen en de piek komt in de eerste helft van volgend jaar. Dat verwacht een ruime meerderheid van de 188 experts die zijn ondervraagd door onderzoekers van accountants- en adviesbureau PwC en de Universiteit Leiden. De belangrijkste oorzaken voor de toename van het aantal faillissementen zijn volgens de kenners de stijgende energiekosten en de hogere prijzen van grondstoffen.

Een groot deel van de respondenten denkt dat de hoge energieprijzen minimaal de komende een tot twee jaar aanhouden. De experts verwachten dat ondernemingen in de industrie er de meeste last van ondervinden.

Hoogste niveau in anderhalf jaar

Het aantal faillissementen is in mei opgelopen tot het hoogste niveau in bijna anderhalf jaar. Ten opzichte van voor de coronapandemie is het aantal wel nog steeds veel lager. Tijdens de crisis heeft de Nederlandse overheid verschillende steunmaatregelen ingezet om ondernemingen financieel te steunen. “De steunmaatregelen lijken effectief te zijn, gelet op het aantal faillissementen in 2021, het laagste aantal van de afgelopen 31 jaar”, zegt herstructureringsexpert Edwin van Wijngaarden van PwC in een toelichting.

“Zo hebben veel ondernemingen belastinguitstel gekregen, met een totale belastingschuld per december 2021 van 19,2 miljard euro als gevolg”, aldus Van Wijngaarden. De voor het onderzoek ondervraagde experts verwachten dat het niet kunnen terugbetalen van de belastingschuld binnen een of twee jaar de belangrijkste financiële oorzaak wordt voor de instroom bij bijzonder beheer, de afdeling bij banken die ondernemers met financiële problemen begeleidt. “Hier zitten ongetwijfeld levensvatbare bedrijven tussen”, denkt de herstructureringsexpert. “Om een faillissementsgolf en waardeverlies te voorkomen is het daarom belangrijk dat er een plan B komt voor levensvatbare ondernemingen.”

